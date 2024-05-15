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РИА Новости

Эксперт: Россия в Африке "возвращается в игру"

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Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн. Архивное фото
Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

Эксперт-африканист Штопов: Россию воспринимают в Африке как гаранта безопасности

Москва возвращает на Африканском континенте влияние, которым она пользовалась в советские времена, сказал в эфире радио Sputnik эксперт-африканист Даниил Штопов.

Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн возложил на США вину за ухудшение отношений между двумя странами.

В интервью газете The Washington Post Зейн заявил, что военное партнерство двух государств было разорвано после того, как посетившая Ниамей с визитом помощник госсекретаря США Молли Фи выступила с угрозами во время переговоров. По словам Зейна, она призвала новые власти страны воздержаться от связей с Ираном и Россией в нежелательных для Вашингтона сферах.

Глава правительства Нигера назвал такое поведение, а также "снисходительный тон" американской чиновницы неприемлемыми.

В эфире радио Sputnik эксперт-африканист Даниил Штопов отметил, что уже не в первый раз высокомерный тон Вашингтона отталкивает лидеров стран Глобального Юга.

"Это говорит, наверное, о деградации западной дипломатической школы... Страны Запада и США в первую очередь привыкли к тому, что они являются таким мировым жандармом и могут разговаривать с позиции силы с местными лидерами. Такой вектор уже изжил себя по полной программе, потому что страны коллективного Запада являются не единственной силой на земном шаре. Мир приходит к той стадии многополярности, в рамках которой все это выглядит дико, глупо и нелепо... Те центры силы, которые в 1990 годы временно отошли на задний план, – я имею в виду Россию – снова возвращаются в игру", – сказал эксперт.

Москва постепенно возвращает на Африканском континенте влияние, которым она пользовалась в советские времена, продолжил он.

"Мы себя рекомендуем как гарант безопасности, и эта стратегия действительно работает... Приобретая такую репутацию, мы также открываем разные вектора возможностей на территории Африканского континента – экономические, торговые, что угодно. То есть мы отбиваем обратно ту репутацию, которую потеряли после распада Советского Союза, мы возвращаем свои позиции", – добавил Даниил Штопов.

Госдепартамент США ранее объявил о планах Вашингтона начать с властями Нигера диалог о выводе американского военного контингента (свыше тысячи человек) из этой страны.

Также сообщалось, что в апреле в Нигер прибыли российские специалисты для обучения местных сил борьбе с терроризмом.

Военные Нигера в июле 2023 года отстранили президента Мохамеда Базума, к власти в стране пришел Национальный совет по защите отечества во главе с генералом Абдурахманом Тчиани.

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Страны
Дания
Иран
Нигер
Россия
США
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