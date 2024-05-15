Эксперт: Россия в Африке "возвращается в игру"

Эксперт-африканист Штопов: Россию воспринимают в Африке как гаранта безопасности
Москва возвращает на Африканском континенте влияние, которым она пользовалась в советские времена, сказал в эфире радио Sputnik эксперт-африканист Даниил Штопов.
Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн возложил на США вину за ухудшение отношений между двумя странами.
В интервью газете The Washington Post Зейн заявил, что военное партнерство двух государств было разорвано после того, как посетившая Ниамей с визитом помощник госсекретаря США Молли Фи выступила с угрозами во время переговоров. По словам Зейна, она призвала новые власти страны воздержаться от связей с Ираном и Россией в нежелательных для Вашингтона сферах.
Глава правительства Нигера назвал такое поведение, а также "снисходительный тон" американской чиновницы неприемлемыми.
В эфире радио Sputnik эксперт-африканист Даниил Штопов отметил, что уже не в первый раз высокомерный тон Вашингтона отталкивает лидеров стран Глобального Юга.
Москва постепенно возвращает на Африканском континенте влияние, которым она пользовалась в советские времена, продолжил он.
Госдепартамент США ранее объявил о планах Вашингтона начать с властями Нигера диалог о выводе американского военного контингента (свыше тысячи человек) из этой страны.
Также сообщалось, что в апреле в Нигер прибыли российские специалисты для обучения местных сил борьбе с терроризмом.
Военные Нигера в июле 2023 года отстранили президента Мохамеда Базума, к власти в стране пришел Национальный совет по защите отечества во главе с генералом Абдурахманом Тчиани.