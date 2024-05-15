Разработан новый отечественный инструмент для централизованного администрирования ИТ-систем на базе Astra Linux

Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС - "Группа Астра" представила новый продукт - Astra Configuration Manager (АСМ), предназначенный для управления импортозамещенными ИТ-инфраструктурами, сообщила пресс-служба компании во вторник.

"АСМ - это инструмент для централизованного администрирования ИТ-систем на базе Astra Linux, инвентаризации рабочих мест, серверов и создания отчетности, что оптимизирует совокупную стоимость владения ресурсами. Автоматизация процессов управления, развёртывания приложений, обновления операционной системы и другого программного обеспечения обеспечивает продуктивность и эффективность работы администраторов и сокращает затраты на рутинные операции", - сказано в сообщении.

Решение зарегистрировано в Роспатенте и "Реестре российского программного обеспечения" Минцифры России, сообщает пресс-служба.

По её информации, технологический стек, состоящий из службы каталогов ALD Pro и АСМ, является отправной точкой для работы с новой Linux-инфраструктурой, а дальнейшее применение этих продуктов в одной связке способно закрыть до 90% задач системных администраторов.

"ACM подходит для специалистов с разным опытом и уровнем квалификации. Интерфейс продукта простой и интуитивно понятный, для работы с ним не нужно быть экспертом в области Linux и уметь писать скрипты. Для более продвинутых пользователей имеется дополнительный функционал: широкие возможности использования API для интеграции. Кроме того, ACM будет полностью совместим со всей экосистемой "Группы Астра", - отмечается в сообщении.

Директор департамента разработки средств управления "Группы Астра" Евгений Паутов отмечает, что для выстраивания импортонезависимой ИТ-инфраструктуры "с нуля" на базе Linux необходимы решения, которые позволят комплексно закрыть задачи администраторов, такие как развёртывание службы каталога, установку и настройку операционных систем, прикладных сервисов и т. д.

По словам Паутова, технологический стек ALD Pro и АСМ - это как раз те два решения, с которых начинается работа с новой Linux-инфраструктурой.