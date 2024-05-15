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ТАСС

Блинкен назвал критическим для Киева нынешний этап СВО РФ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен на площади Независимости в Киеве, Украина, вторник, 14 мая 2024 года.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на площади Независимости в Киеве, Украина, вторник, 14 мая 2024 года.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Госсекретарь отметил, что предстоящие месяцы потребуют от Украины многого

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал критическим для Киева текущий этап специальной военной операции (СВО) РФ и признал, что предстоящие месяцы потребуют от Украины многого.

"Мы встречаемся в критический момент", - сказал он, выступая в Киевском политехническом институте. По словам Блинкена, российская сторона "наращивает еще одно наступление на Украину, на Харьков и на востоке". Как полагает руководитель американского внешнеполитического ведомства, "предстоящие недели и месяцы потребуют многого от украинцев".

Глава американского внешнеполитического ведомства прибыл на Украину с необъявленным визитом 14 мая. Трансляцию его выступления вел в прямом эфире на своем сайте Госдепартамент. 

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Страны
Россия
США
Украина
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