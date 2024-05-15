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Военное обозрение

Глава офиса Зеленского потребовал от союзников тратить 0,25% от ВВП на военную помощь Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Киевские власти продолжают вовсю разыгрывать спектакль под названием «подготовка к мирному саммиту по Украине», который должен состояться в середине июня в Швейцарии. Почти потерявший связь с реальностью, как и вскоре официальную легитимность, президент Зеленский грезит о масштабной поддержке лидерами в том числе незападных стран своей пресловутой «формулы мира» и последующего ее навязывания России. Одновременно большие планы у киевского режима и на июльский саммит НАТО.

Не отстает от своего босса и глава офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак. В своем телеграм-канале чиновник рассказал, что некая международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, состоящая из бывших чиновников стран НАТО, выпустила в преддверии саммита альянса довольно любопытный по своей наглости документ. Презентовали его сам глава ОПУ и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

С упорством, достойным лучшего применения, в документе вновь заявлено о требованиях от НАТО принять наконец решение по вступлению Украины в альянс на ближайшем саммите. Правда, даже киевские фантазеры признали, что быстро это не произойдет и дали немалую фору своим западным кураторам.

Мы предлагаем четкие временные рамки для вступления Украины в НАТО — не позднее июля 2028 года при выполнении конкретных условий

— написал Ермак в привычной нагловато-требовательной форме.

Но не только и не столько членство в военном блоке интересует киевских попрошаек, сколько сокращение западной финансовой помощи. В документе «международной группы» буквально выдвинуто требование, чтобы союзники Украины, входящие в НАТО, сняли все ограничения на поставку обычных (неядерных, получается) вооружений.

Более того, Ермак считает, что и этого недостаточно. По его безапелляционному мнению западные союзники Киева просто обязаны тратить 0,25% от ВВП на военную помощь Украине. Ну и конечно не забыли сочинители документа о российских замороженных активах в размере около 300 млрд долларов, вновь потребовав немедленно передать их Украине.

Расмуссен также отметил необходимость решительных действий со стороны НАТО для «победы Украины и установления устойчивого мира». В отчете подробно перечислено, что именно с этой целью должны сделать страны Запада в части усиления экономической и военной поддержки Киева, написал Ермак.

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Россия
Украина
Швейцария
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Ядерный щит
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