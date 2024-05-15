Контроль за гособоронзаказом, кадровая политика и победа РФ. Белоусов выступил в Совфеде

Контроль за ценообразованием при формировании гособоронзаказа должен быть усилен, заявил кандидат на пост главы Минобороны России Андрей Белоусов на пленарном заседании Совета Федерации, где завершаются консультации по его назначению.

Оснащение действующей на СВО группировки войск он назвал первоочередной задачей. Также Белоусов подчеркнул, что важно совершенствовать военное образование, а одним из преимуществ Минобороны можно назвать "огромный резерв кадровой политики". Он отметил, что бывший глава ведомства Сергей Шойгу оставил "огромное подспорье" для выполнения поставленных президентом задач.

ТАСС собрал основные заявления Белоусова.

О ключевых приоритетах

Оснащение действующей на СВО группировки войск - первоочередная задача. "Прежде всего, речь идет о вопросах, связанных с оснащением действующей там группировки, обеспечением поставок самой современной военной и специальной техники: артиллерийских боеприпасов, ракет, личной защиты военнослужащих, спецсвязи, беспилотников, средств РЭБ и так далее".

Важно совершенствовать военное образование и адаптировать опыт специальной военной операции, поскольку противник "быстро учится". "Ситуация, связанная с применением новых технологий, меняется буквально еженедельно. И нам здесь нужно не просто учиться и следовать, нам нужно упреждать противника. Нужно обобщать опыт применения новых технологий и, соответственно, отрабатывать новые методы ведения боевых действий".

О гособоронзаказе и контроле

Необходимо усилить контроль за ценообразованием при формировании гособоронзаказа. Результатом этого должна стать возросшая эффективность его исполнения. "Есть подходы, которые я планирую реализовать в ближайшее время, или, по крайней мере, продолжить их реализацию. Это абсолютно необходимая работа".

Если говорить о расходах на капитальное строительство и инвестиционные проекты, требуется существенное усиление контроля за расходованием этих средств "по всей цепочке". "В том числе имея в виду, наверное, главную задачу - создание новых видов вооружений".

О задачах, поставленных президентом

Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить полноценную интеграцию экономики ВС РФ в экономику страны. Это предполагает, прежде всего, оптимизацию военных расходов. "Хочу подчеркнуть: оптимизация не означает огульное сокращение. Оптимизация, прежде всего, означает повышение эффективности".

Вторая задача - сделать министерство обороны максимально открытым к инновациям. "Это касается не только новых технологий, но и подготовки кадров а также новых форм и методов управления. В том числе, речь идет о реализации преимуществ, которые дают современные цифровые технологии".

Одним из таких преимуществ является "огромный резерв кадровой политики". "Это люди, которые прошли специальную военную операцию. Президент неоднократно говорил об этом, и я намерен максимально использовать этот потенциал".

Экс-министр обороны Сергей Шойгу создал современную систему вооруженных сил, "которые успешно достигают намеченных целей". "Это огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач".

Об ответственности и принципах