Конгрессмены США предложили сократить закупки истребителей F-35 из-за проблем с поставками

Как пишет издание Defense News, предлагаемый Минобороны США бюджет предусматривает закупку 68 истребителей F-35 пятого поколения

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Американские законодатели в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил предлагают сократить количество истребителей F-35, которые планировал закупить Пентагон у компании-производителя Lockheed Martin в 2025 финансовом году (с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года) из-за задержек с поставками и технических проблем.

Как пишет издание Defense News, предлагаемый Минобороны США бюджет предусматривает закупку 68 истребителей F-35 пятого поколения: 42 самолета для ВВС, а также по 13 самолетов для ВМС и Корпуса морской пехоты. Законодатели же хотят, чтобы власти США получили максимум 58 истребителей, и то, если Пентагон сможет убедить Конгресс в том, что проблемы с истребителями удалось решить. "Данное положение позволит министру обороны США принять только 48 из 58 истребителей F-35 до тех пор, пока не предоставит комитетам по обороне Конгресса США определенные корректирующие планы и стратегии приобретения, которые улучшат исследования, разработку, испытания, оценки, а также решат производственные проблемы и недостатки, выявленные во многих областях в рамках программы F-35", - говорится в документе.

Портал отмечает, что Пентагон приостановил закупку новейших моделей F-35, пока компания-производитель устраняет проблемы с пакетом обновлений TR-3. Как сообщил изданию представитель фракции республиканцев в комитете, "в последние пару лет программа F-35 вызывает все больше разочарования" у законодателей. В комитете назвали самолеты, которые выходят с конвейера, но не используются, "бумажными гирями". По словам источника издания, сокращение закупок на 10 единиц позволит сэкономить $1 млрд и вложить вырученные средства в программу производства истребителей.

Корпорация Lockheed Martin, занимающаяся производством F-35, надеется при этом на продолжение сотрудничества с властями США. "Мы надеемся на сотрудничество с администрацией и Конгрессом, поскольку президентский бюджет на 2025 финансовый год будет всесторонне рассмотрен в ближайшие месяцы", - приводит Defense News полученный от корпорации комментарий относительно сложившейся ситуации.

В апреле министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США заявил, что показатели боеготовности американских истребителей F-35 нельзя назвать хорошими. Также присутствующий на заседании конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец, от штата Флорида) выразил мнение, что Lockheed Martin не в состоянии должным образом заниматься производством F-35 и лишь обманывает налогоплательщиков.