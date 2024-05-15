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ТАСС

В ФСО создали спецподразделения по борьбе с беспилотниками

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Директор ФСО России Дмитрий Кочнев.
Директор ФСО России Дмитрий Кочнев.
Источник изображения: Сергей Гунеев / РИА Новости

Директор ведомства Дмитрий Кочнев отметил, что совместно с научно-исследовательскими институтами проводятся научно-исследовательские работы

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Специализированные подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) созданы в Федеральной службе охраны (ФСО), их разработки в сфере противодействия беспилотникам уже взяты на вооружение. Об этом заявил директор ФСО РФ Дмитрий Кочнев на пленарном заседании Совета Федерации, где завершаются консультации по его переназначению на должность.

"В результате проводимой работы в органах государственной охраны созданы специализированные подразделения по противодействию БПЛА", - сказал Кочнев.

"Совместно с научно-исследовательскими институтами проводятся научно-исследовательские работы, взяты на вооружение различные комплексы обнаружения, противодействия беспилотным летательным объектам", - добавил он. 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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