Глава МО Британии заявил, что не считает фатальным для ВСУ продвижение ВС РФ под Харьковом

Грант Шэппс отметил, что к "ситуации в Харькове" привела задержка с выделением Киеву нового пакета помощи в США

ЛОНДОН, 14 мая. /ТАСС/. Продвижение ВС РФ в Харьковской области показывает необходимость оказания дальнейшей помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), однако пока ситуацию нельзя считать безысходной. Такое мнение выразил министр обороны Великобритании Грант Шэппс, высказывания которого приводит телеканал Sky News.

По его словам, к "ситуации в Харькове" привела задержка с выделением Киеву нового пакета помощи в США. При этом он добавил, что не считает "фатальным" положение ВСУ. В то же время Шэппс подчеркнул, что сложившаяся ситуация показала необходимость "не терять из вида" продолжающийся конфликт на Украине. Британский министр заявил, что победа России стала бы "невообразимым и неприемлемым" исходом.

Шэппс заявил, что по этой причине Лондон продолжит оказывать помощь Киеву, в том числе за счет поставок дальнобойной артиллерии. Как отметил глава Минобороны королевства, украинские власти сомневаются, что смогут продолжать вести боевые действия против РФ без поддержки со стороны Великобритании. Шэппс напомнил, что ранее британское правительство поставило Украине ракеты Storm Shadow, которые использовались для нанесения ударов по военным объектам ВС РФ в Крыму.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов Харьковской области. Глава ее военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сказал ТАСС, что украинские военные окопались в населенных пунктах на харьковском направлении, но под натиском российских военных они не могут не отступать.

13 мая в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Харьковской области одной из самых горячих. В украинском Генштабе заявляли о сложной обстановке и переброске резервов на это направление. 14 мая Вооруженные силы Украины были вынуждены "сменить позиции" в районе села Лукьянцы.