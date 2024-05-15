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Интерфакс-АВН

Белоусов заявил, что благодаря Шойгу в РФ создана современная система Вооруженных сил

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С.Шойгу, В.Герасимов
С.Шойгу, В.Герасимов.
Источник изображения: militarynews.ru

Белоусов сообщил о многолетних рабочих и дружеских отношениях с Мантуровым

Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что благодаря его предшественнику Сергею Шойгу создана современная система Вооруженных сил РФ, которая успешно достигает целей.

"Под руководством Сергея Кужугетовича Шойгу создана современная система Вооруженных сил, которая успешно достигает намеченных целей. Это огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач", - сказал Белоусов в Совете Федерации во вторник.

"Всё, что есть в стране эффективного, передового - всё должно работать на достижение победы, на обеспечение решения задач Вооруженных сил", - сообщил он.

"Хотел бы отметить, что за время работы в министерстве экономического развития, в аппарате правительства, помощником президента и особенно последние четыре года (первым) вице-премьером мною накоплен большой опыт в части системной организации работы разных ведомств. Сложились хорошие отношения со всеми членами правительства, в том числе многолетние рабочие и дружеские отношения с первым вице-премьером Денисом Валентиновичем Мантуровым. Считаю, что этот фактор тоже будет работать на результат", - сказал Белоусов.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье представил Совету Федерации для консультаций кандидатуру Белоусова на пост министра обороны.

Президент РФ назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ, а прежде занимавший эту должность Николай Патрушев назначен помощником президента РФ, он будет курировать вопросы кораблестроения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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