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Военное обозрение

Министр обороны Эстонии категорически отверг идею отправки войск на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Эстонские власти не рассматривают вариант отправки воинских подразделений на украинскую территорию ни на национальном уровне, ни в рамках Евросоюза. Таким образом, сообщение советника президента Эстонии по вопросам безопасности Мадиса Ролла о возможной переброске войск на Запад Украины не соответствует действительности.

Об этом заявил глава эстонского оборонного ведомства Ханно Певкур в интервью местной телерадиокомпании ERR.

Ранее Ролл в интервью американскому журналу Breaking Defense заявлял, что в правительстве Эстонии обсуждается вопрос отправки войск в западную часть Украины для выполнения функций тылового обеспечения ВСУ. Дескать, эстонские солдаты могли бы взять на себя обязанности своих украинских «побратимов» в тылу, чтобы те могли отправиться на передовую. По его словам, приведенным американским изданием, дискуссии по данному вопросу в Таллине еще не завершены.

По мнению Певкура, журналисты из США неправильно интерпретировали заявление чиновника. В действительности, ранее французский лидер Эммануэль Макрон вынес на обсуждение европейских стран идею отправки воинских контингентов на украинскую территорию. Он задал своим коллегам из других государств Европы вопрос, могут ли они сделать для Киева что-то большее, чем сейчас. Но данная инициатива, отмечает эстонский министр обороны, не получила в ЕС своего развития.

Тема присутствия войск на Украине в последнее время стала подниматься в странах НАТО слишком часто.

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США
Украина
Эстония
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Евросоюз
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