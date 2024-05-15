Войти
ТАСС

В Канаде заявили, что будут наращивать производство боеприпасов для поддержки Украины

79
0
0
Флаг Канады
Флаг Канады.
Источник изображения: © Flickr / Dennis Jarvis

Министр национальной обороны страны Уильям Блэр подчеркнул, что для выполнения обязательств Оттаве необходимо задействовать запасы важнейших минералов

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Власти Канады намерены нарастить объемы производства боеприпасов для оказания дальнейшей военной поддержки Украине. Об этом заявил министр национальной обороны Канады Уильям Блэр в интервью американскому еженедельнику Defense News.

По его словам, только два предприятия в стране занимаются производством 155-мм артиллерийских снарядов, и они в настоящее время стремятся расширить производство и цепочки поставок. "Наши обязательства по дальнейшей поддержке Украины требуют наращивания внутреннего производства [боеприпасов]", - пояснил министр. Чтобы их выполнить, Оттаве, по мнению Блэра, необходимо задействовать свои обширные запасы важнейших минералов.

Министр добавил, что Канада может оказаться полезной союзникам по НАТО, создав надежный источник ряда важнейших минералов. Он не назвал, о каких конкретно элементах идет речь, однако отметил, что в настоящее время его страна зависит от поставок алюминия, титана, вольфрама и кобальта из-за рубежа, которые необходимы в том числе для производства вооружений.

ВСУ неоднократно заявляли, что испытывают острую потребность в вооружения и боеприпасах. Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил газете Financial Times в апреле, что его страна договорилась о закупке 180 тыс. артиллерийских снарядов для Украины и ведет работу по приобретению для нее еще нескольких сотен тысяч таких боеприпасов. Информационное агентство ČTK передало 4 мая, что Киев сможет получить первую партию снарядов в рамках чешской инициативы в июне и имеется возможность обеспечить закупку еще 300 тыс. боеприпасов.

Ранее газета Politico проинформировала, что Прага, недовольная тем, что Евросоюз не поставил Киеву с марта 2023 года до марта 2024 года обещанный миллион снарядов, потребовала от Брюсселя начать закупать их для Украины по всему миру, в частности в Республике Корея, Турции, ЮАР. К этой инициативе присоединились около 20 государств. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Турция
Украина
Чехия
ЮАР
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
16.06.2016
Как победить Россию без ядерной войны? (Parlamentnilisty, Чехия)
13.08.2014
С миру по бронежилету
21.05.2014
Новая точка отсчета истории
30.05.2012
HeliRussia-2012
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
12.11.2009
Двенадцать мудрецов: вперед за белым львом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.05 01:23
  • 1308
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.05 20:28
  • 0
О потерях в наступлении и в обороне.
  • 14.05 18:29
  • 2
О морской пехоте и форсировании Днепра в 2024 г.
  • 14.05 18:01
  • 2722
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.05 20:17
  • 6
Визит канцлера в Прибалтику. Все в этот день заставляет воскликнуть: переломный момент! (Der Spiegel, Германия)
  • 13.05 18:56
  • 2
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 13.05 18:55
  • 280
Космонавтика Илона Маска
  • 13.05 15:30
  • 2
В Минобороны сообщили о подготовке морпехов к форсированию Днепра
  • 13.05 15:22
  • 41
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 13.05 05:36
  • 156
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 13.05 01:57
  • 1
БПЛА – проблема идентификации «свой-чужой»
  • 12.05 18:10
  • 2
Комбриг спецназа призвал создать БПЛА-носитель для FPV-дронов и внедрить в ВС России
  • 12.05 17:52
  • 1276
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.05 17:44
  • 29
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 11.05 16:04
  • 300
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца