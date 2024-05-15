В Канаде заявили, что будут наращивать производство боеприпасов для поддержки Украины

Министр национальной обороны страны Уильям Блэр подчеркнул, что для выполнения обязательств Оттаве необходимо задействовать запасы важнейших минералов

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Власти Канады намерены нарастить объемы производства боеприпасов для оказания дальнейшей военной поддержки Украине. Об этом заявил министр национальной обороны Канады Уильям Блэр в интервью американскому еженедельнику Defense News.

По его словам, только два предприятия в стране занимаются производством 155-мм артиллерийских снарядов, и они в настоящее время стремятся расширить производство и цепочки поставок. "Наши обязательства по дальнейшей поддержке Украины требуют наращивания внутреннего производства [боеприпасов]", - пояснил министр. Чтобы их выполнить, Оттаве, по мнению Блэра, необходимо задействовать свои обширные запасы важнейших минералов.

Министр добавил, что Канада может оказаться полезной союзникам по НАТО, создав надежный источник ряда важнейших минералов. Он не назвал, о каких конкретно элементах идет речь, однако отметил, что в настоящее время его страна зависит от поставок алюминия, титана, вольфрама и кобальта из-за рубежа, которые необходимы в том числе для производства вооружений.

ВСУ неоднократно заявляли, что испытывают острую потребность в вооружения и боеприпасах. Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил газете Financial Times в апреле, что его страна договорилась о закупке 180 тыс. артиллерийских снарядов для Украины и ведет работу по приобретению для нее еще нескольких сотен тысяч таких боеприпасов. Информационное агентство ČTK передало 4 мая, что Киев сможет получить первую партию снарядов в рамках чешской инициативы в июне и имеется возможность обеспечить закупку еще 300 тыс. боеприпасов.

Ранее газета Politico проинформировала, что Прага, недовольная тем, что Евросоюз не поставил Киеву с марта 2023 года до марта 2024 года обещанный миллион снарядов, потребовала от Брюсселя начать закупать их для Украины по всему миру, в частности в Республике Корея, Турции, ЮАР. К этой инициативе присоединились около 20 государств.