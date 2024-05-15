Белоусов назвал ключевой задачей победу в СВО с минимальными потерями

Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов назвал ключевой задачей победу России в специальной военной операции на Украине.

"В условиях проведения специальной военной операции ключевой задачей, безусловно, остается достижение победы, обеспечение достижения военно-политических целей СВО, поставленных президентом", - сказал Белоусов в Совете Федерации во вторник.

"При этом - хочу это принципиально подчеркнуть - с минимальными человеческими потерями", - заявил Белоусов.

"Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, перед российским народом, перед президентом Российской Федерации в соответствии с планируемым назначением. Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье, если потребуется, жизнь для решения поставленных задач", - сказал Белоусов на заседании Совета Федерации, где проходят консультации по кандидатурам на посты руководителей ведомств силового блока и МИД РФ.

"Я руководствовался принципом всегда, я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться, железобетонный принцип: ошибаться можно, врать нельзя", - сообщил Белоусов.