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РИА Новости

Нарышкин назвал предоставление информации руководству главной задачей СВР

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Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Зотина

Нарышкин: СВР добывает информацию по широкому кругу вопросов в интересах России

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Главная задача Службы внешней разведки сегодня - предоставление закрытой информации руководству РФ для принятия тактических и стратегических решений, заявил во вторник кандидат на пост директора СВР Сергей Нарышкин.

"Главная задача Службы внешней разведки состоит в постоянном обеспечении закрытой разведывательной информацией руководства страны для принятия соответствующих решений стратегического и тактического характера - на это нацелены все подразделения Службы внешней разведки", - сказал он журналистам по итогам консультаций в Совфеде.

Он подчеркнул, что СВР остается мобильной службой, способной добывать информацию по широкому кругу вопросов в интересах российского государства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Нарышкин Сергей
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