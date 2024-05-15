Нарышкин назвал предоставление информации руководству главной задачей СВР

Нарышкин: СВР добывает информацию по широкому кругу вопросов в интересах России

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Главная задача Службы внешней разведки сегодня - предоставление закрытой информации руководству РФ для принятия тактических и стратегических решений, заявил во вторник кандидат на пост директора СВР Сергей Нарышкин.

"Главная задача Службы внешней разведки состоит в постоянном обеспечении закрытой разведывательной информацией руководства страны для принятия соответствующих решений стратегического и тактического характера - на это нацелены все подразделения Службы внешней разведки", - сказал он журналистам по итогам консультаций в Совфеде.

Он подчеркнул, что СВР остается мобильной службой, способной добывать информацию по широкому кругу вопросов в интересах российского государства.