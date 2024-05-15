Лидер Южной Кореи заявил Зеленскому о готовности оказывать помощь Украине

Украинский президент пригласил Юн Сок Ёля к участию в международной конференции по Украине в Швейцарии

СЕУЛ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским о готовности оказывать помощь и сотрудничать с Киевом. Об этом сообщила администрация южнокорейского лидера.

Звонок состоялся по инициативе Киева. "Правительство Республики Корея активно участвует в международных усилиях по восстановлению мира на Украине и по послевоенной реконструкции Украины", - сказал Юн Сок Ёль.

"Мы продолжим поддержку и сотрудничество, в котором нуждается украинский народ", - добавил южнокорейский президент.

Зеленский пригласил Юн Сок Ёля к участию в международной конференции по Украине в Швейцарии. Стороны договорились поддерживать связь. В июле 2023 года Юн Сок Ёль встретился с Зеленским в Киеве.

Республика Корея оказывала гуманитарную и финансовую помощь Украине, поставляла военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели, но не оружие или боеприпасы.