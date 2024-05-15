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«Роскосмос» допустил продление эксплуатации МКС после 2028 года

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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости.

«Роскосмос»: Россия не исключает продление эксплуатации МКС после 2028 года

Россия не исключает продление эксплуатации Международной космической станции (МКС) после 2028 года, допустил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будет каждый раз приниматься решение, исходя из целесообразности… Сейчас пока до 2028 года у нас станция продлена, наши партнеры уже до 2030 года продлили, а мы по обстоятельствам будем смотреть», — сказал руководитель.

В ноябре 2023-го гендиректор госкорпорации Юрий Борисов заявил, что «Роскосмос» дорожит продолжением контактов с зарубежными партнерами по программе МКС.

В том же месяце глава госкорпорации сказал, что эксплуатация МКС продлится «настолько, насколько это будет возможно».

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МКС
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