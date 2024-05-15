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РИА Новости

Белоусов оценил вклад Шойгу в развитие системы Вооруженных сил

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Андрей Белоусов на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности
Андрей Белоусов на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности.
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ

Белоусов: под руководством Шойгу была создана современная система ВС

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Под руководством Сергея Шойгу была создана современная система Вооруженных сил, заявил входе консультаций в Совете Федерации кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов.

"Под руководством Сергея Кужугетовича Шойгу создана современная система Вооруженных сил, которая успешно достигает намеченных целей. Это огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач", - сказал Белоусов.

Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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