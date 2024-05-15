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Военное обозрение

На вооружение ВС РФ принята межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава»

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Источник изображения: topwar.ru

На вооружение российской армии принята межконтинентальная баллистическая ракета "Булава" морского базирования.

МБР "Булава", обладающая тремя ступенями на твердом топливе, предназначена для вооружения подлодок проекта 955 ("Борей") и проекта 955А ("Борей-А"). Дальность действия "Булавы" превышает девять тысяч километров. Ракета имеет до десяти гиперзвуковых маневрирующих ядерных боевых блоков индивидуального наведения мощностью 100-150 килотонн каждый. Российские атомные подводные ракетоносцы способны нести по 16 ракет этого типа. Разработка МБР "Булава" началась в 1998 году, запуски проводятся с 2004 года, при этом в период с 2013 года все испытания проходят в штатном режиме.

Ранее сообщалось о проведении испытательных пусков МБР "Булава" с подводного ракетного крейсера стратегического назначения проекта 955А "Борей". Пуски проводились в рамках завершающего этапа государственной приемки.

Россия поддерживает стабильность в строительстве атомного подводного флота и демонстрирует всему миру свои новые ракетные вооружения. В то же время в армии США до сих пор стоят на вооружении ракеты Minuteman, которые, согласно регламенту, должны были прекратить свою службу в 1999 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
955 Борей
Minuteman
ГЗЛА
Ядерный щит
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