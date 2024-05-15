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Интерфакс-АВН

Белоусов назвал важным комплектование российской армии контрактниками, о мобилизации речь не идет

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Военнослужащие-контрактники
Военнослужащие-контрактники.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Брага

Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Комплектование российских Вооружённых сил и набор контрактников являются важной задачей, о мобилизации речь не идёт, заявил кандидат на должность министра обороны РФ Андрей Белоусов.

"Комплектование вооружённых сил: я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идёт о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах, речь идёт о плановых мерах. Но, тем не менее, этот процесс уже запущен - как призыв граждан, так и особенно важно - контрактование", - сказал Белоусов во вторник в Совете Федерации.

По его словам, этот вопрос носит системный характер.

Среди первоочередных для решения Белоусов назвал также вопросы, связанные с военным образованием. "Здесь есть определённые проблемы", - сказал кандидат.

"Но, тем не менее, нам нужно эту сферу постоянно держать в фокусе внимания, постоянно её развивать. Особенно - с учётом того опыта, который наши Вооружённые силы приобрели в ходе специальной военной операции", - заявил Белоусов.

По его словам, безусловно первоочередным является вопрос социальной защиты военнослужащих. "Здесь много сделано, в том числе, мы вчера этот вопрос детально обсуждали на заседании комитета, но есть вопросы, связанные со своевременностью выплаты денежного довольствия, есть вопросы, связанные с жилищным обеспечением, с доступностью медицинских услуг и тех медицинских услуг, которые предоставляют гражданские учреждения для военнослужащих. Там достаточно много вопросов и ими необходимо будет заниматься тоже в первоочередном порядке", - сказал Белоусов.

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Россия
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