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РИА Новости

Белоусов призвал усилить контроль за ценообразованием в рамках ГОЗ

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Андрей Белоусов на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности
Андрей Белоусов на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности.
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ

Белоусов: надо усилить контроль за ценообразованием в рамках ГОЗ

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости повышения контроля за ценообразованием в рамках гособоронзаказа.

"В части расходов на оснащение. Здесь, с моей точки зрения, ключевые вопросы, связанные с переходом на долгосрочные контракты и с контролем за ценами. Вот здесь усиление контроля нужно, особенно в части ценообразования. Я планирую реализовать в ближайшее время, или, по крайней мере, продолжить их реализацию", сказал Белоусов в ходе консультаций в Совфеде.
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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