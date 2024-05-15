Белоусов призвал усилить контроль за ценообразованием в рамках ГОЗ

Белоусов: надо усилить контроль за ценообразованием в рамках ГОЗ

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости повышения контроля за ценообразованием в рамках гособоронзаказа.

"В части расходов на оснащение. Здесь, с моей точки зрения, ключевые вопросы, связанные с переходом на долгосрочные контракты и с контролем за ценами. Вот здесь усиление контроля нужно, особенно в части ценообразования. Я планирую реализовать в ближайшее время, или, по крайней мере, продолжить их реализацию", сказал Белоусов в ходе консультаций в Совфеде.