Белоусов счел необходимым повышение эффективности военных расходов

Белоусов: для выполнения задач необходимо проводить оптимизацию военных расходов

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить полноценную интеграцию экономики ВС РФ в экономику страны, что предполагает повышение эффективности военных расходов, сообщил в Совете Федерации кандидат в министры обороны Андрей Белоусов.

"Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным мне оказано огромное доверие. Хотел бы остановиться на двух ключевых задачах, которые были поставлены передо мной президентом. Первая – это обеспечить полноценную интеграцию экономики Вооруженных сил в общую экономику страны. С учетом объективного роста оборонных расходов, который превысили уже 6,7% ВВП страны", - сказал Белоусов.

Он уточнил, что эта задача непростая и предполагает, прежде всего, оптимизацию военных расходов. "Хочу подчеркнуть: оптимизация не означает огульное сокращение. Оптимизация, – прежде всего, означает повышение эффективности, чтобы каждый рубль бюджетных денег, который в конечном счете платят наши граждане, приносил максимальный эффект. Это касается и довольствия, и производства, и поставок новой военной техники и вооружений, и кадрового обеспечения", - пояснил кандидат в министры обороны.

Вторая задача, по словам Белоусова, сделать министерство обороны максимально открытым к инновациям. "Это касается не только новых технологий, но и подготовки кадров а также новых форм и методов управления. В том числе речь идет о реализации преимуществ, которые дают современные цифровые технологии", - уточнил кандидат на пост министра обороны.

"В этой связи хотел бы подчеркнуть что нашим преимуществом сегодня является огромный резерв кадровой подпитки – это люди, которые прошли специальную военную операцию. Президент неоднократно говорил об этом, и я намерен максимально использовать этот потенциал", - сказал Белоусов.