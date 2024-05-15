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ТАСС

NYT: Украина находится в более уязвимом состоянии, чем когда-либо с начала СВО

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Киев
Киев.
Источник изображения: Андрей Ратмиров/ ТАСС

По информации газеты, месяцы задержек помощи США, нехватка личного состава и боеприпасов у ВСУ привели к крайне тяжелым последствиям

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Украина более уязвима, чем когда-либо с начала проведения специальной военной операции. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, месяцы задержек помощи США, нехватка личного состава и боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к крайне тяжелым последствиям. Украинские солдаты и командиры ВСУ, с которыми побеседовало издание, назвали положение "более уязвимым, чем когда-либо" с начала СВО в 2022 году. По их мнению, ВС РФ используют свое преимущество, усилив наступление не только на восточном фронте, но и к северу от Харькова, что заставит и без того немногочисленных военнослужащих ВСУ стянуться к местам прорывов линии обороны.

По оценкам газеты, наступление РФ в районе населенного пункта Очеретино оказалось "быстрым, прорывным и неожиданным" для украинской армии, причем российские военные превосходили их численностью "порядка 15 к 1". По словам одного из командиров ВСУ, он обеспокоен складывающейся для украинской армии ситуацией. "Если у меня не будет снарядов, не будет людей, не будет оборудования, с помощью которого мои люди могут сражаться, то это конец", - заявил он газете.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов Харьковской области. Глава ее военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщал ТАСС, что ВСУ окопались в населенных пунктах на харьковском направлении, но под натиском российских военных они не могут не отступать.

13 мая в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Харьковской области одной из самых горячих. В украинском Генштабе заявляли о сложной обстановке и переброске резервов на это направление. 14 мая Вооруженные силы Украины были вынуждены "сменить позиции" в районе села Лукьянцы. 

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Россия
США
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Минoбороны РФ
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