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РИА Новости

Политолог: ЕС распоряжается тем, чего у него нет

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Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik / Дмитрий Осматеско

Политолог Евстафьев: соглашение Молдавии и ЕС по безопасности – это пустышка

Намерение ЕС и Молдавии заключить соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности прокомментировал в своей авторской программе на радио Sputnik кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

Планы Евросоюза и Молдавии заключить договор об укреплении безопасности – это пустышка, ЕС пытается распоряжаться тем, чего у него нет, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз и Молдавия заключат на следующей неделе соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Отмечается, что партнерство углубится "до беспрецедентного уровня".

"ЕС распоряжается тем, чего у него нет. И это, кстати, довольно давно. Заметьте, ЕС распоряжается деньгами, которых у него нет. Гарантиями безопасности, которые он не может дать. Финансовыми гарантиями, которые у него есть, но по доверенности американцев. То есть в ЕС начинают выглядеть как геополитические и геоэкономические самозванцы. Но есть нюанс. Руководство Молдавии пойдет на это, потому что режим Санду, с точки зрения источников легитимности, абсолютно нелегитимен, вообще непонятно, кого он представляет", – сказал Дмитрий Евстафьев в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Политолог напомнил, что президент Молдавии Майя Санду обнародовала закон, который позволяет голосовать по почте молдавским избирателям, проживающим в США, Канаде, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции.

"Грубо говоря, режим в Кишиневе признает, что источником его легитимности являются люди, которые в Молдавии вообще-то не живут. Которые оттуда съехали, потому что жить там невозможно. Но они будут являться источником легитимности Кишинева. Это очень смешно, когда бы не было так грустно. <…> Санду нужны любые, даже абсолютно пустые, символы того, что она легитимна. Соглашение о безопасности с Евросоюзом, который не может предоставить гарантий безопасности, – это же пустышка, но она же продаваема. Здесь ключевое – мы идем в Европу! А то, что заходят не с того входа и даже не в предбанник Европы, никого не интересует. Важен медийный символ. Игра в такие фантики может довести Молдавию <…> не только до потери государственности, <…> но и до потери устойчивой социально-экономической системы, там жить будет невозможно, но об этом политический режим Санду никогда не задумывается. Это будет первый пример дистанционной государственности", – заключил Дмитрий Евстафьев.

Эфир программы слушайте здесь.

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Страны
Канада
Молдавия
Норвегия
США
Финляндия
Швеция
Проекты
Евросоюз
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