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ТАСС

В Белом доме признали превосходство России в ведении действий в киберпространстве

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Национальный директор по кибербезопасности США Хэрри Кокер
Национальный директор по кибербезопасности США Хэрри Кокер.
Источник изображения: Kevin Dietsch/ Getty Images

Это позволяет ВС РФ добиваться превосходства на поле боя, считает национальный директор по кибербезопасности США Хэрри Кокер

ЛОНДОН, 14 мая. /ТАСС/. Россия успешно осуществляет действия в киберпространстве, что позволяет ей добиваться превосходства на поле боя. С таким утверждением выступил национальный директор по кибербезопасности США Хэрри Кокер.

"С 2022 года Россия <...> стала лучше понимать новую облачную инфраструктуру Украины, а также сосредоточила свои усилия на перехвате украинских переговоров и государственных секретов", - заявил он на форуме CYBERUK, организованном правительством Великобритании. По мнению Кокера, Россия в 2024 году вышла на "новый уровень настойчивости и оперативной гибкости" при осуществлении действий в киберпространстве, что позволяет ей "добиваться успеха на поле боя".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге 10 апреля, что НАТО занимается активным наращиванием потенциала для проведения кибератак и информационных операций против России. При этом с начала спецоперации масштабы и интенсивность кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры, а также граждан России достигли беспрецедентного уровня. За многими крупными кибератаками стоят зарубежные спецслужбы, причем действуют они в основном руками украинских хакеров, обратила внимание Захарова. 

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