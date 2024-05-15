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ТАСС

Белоусов заявил, что требуется усилить контроль за расходами на инвестпроекты МО РФ

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Андрей Белоусов. Архивное фото
Андрей Белоусов. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Кандидат на пост министра обороны отметил, что особое внимание нужно уделить созданию инфраструктуры для вооружений

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости существенного усиления контроля за расходами на капитальное строительство и инвестпроекты Минобороны РФ. Особое внимание, по его мнению, должно уделяться созданию инфраструктуры для вооружений.

"Что касается расходов на капитальное строительство и инвестиционные проекты, здесь, с моей точки зрения, требуется существенное усиление контроля за расходованием этих средств по всей цепочке. В том числе, имея в виду, наверное, главную задачу - создание новых видов вооружений, да и не новых видов вооружений. [Это] требует очень четкого синхронного планирования и реализации создания инфраструктуры для хранения и применения этих вооружений", - сказал он на пленарном заседании Совета Федерации, где завершаются консультации по его назначению на должность. 

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Россия
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Минoбороны РФ
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