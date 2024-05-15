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ТАСС

В Японии считают, что прекращение огня на Украине приведет к нормализации отношений с РФ

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Переговоры России и Японии. Архивное фото
Переговоры России и Японии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки предложил премьер-министру Фумио Кисиде продемонстрировать лидерство в вопросе прекращения огня на Украине на саммите G7 в Италии

ТОКИО, 14 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на предстоящем саммите Группы семи (G7) должен продемонстрировать усилия в вопросе прекращения огня на Украине, поскольку это приведет к нормализации отношений Токио и Москвы. Такое мнение выразил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

"Я со своей стороны предложил премьер-министру Кисиде продемонстрировать лидерство в вопросе прекращения огня на Украине на саммите G7 в Италии в следующем месяце. Прекращение огня приведет к нормализации японо-российских отношений. Премьер-министр Кисида, казалось, был немного удивлен, но улыбнулся и пожал мне руку. Я с нетерпением жду, когда премьер-министр Кисида приложит усилия с целью прекращения огня", - написал он в своем личном блоге на платформе Ameba.

Мунэо Судзуки вместе с губернатором Хоккайдо Наомити Судзуки и другими чиновниками встречался с Кисидой во вторник с целью обсуждения вопросов, касающихся возобновления гуманитарных обменов с южной частью Курильских островов, в том числе посещения могил предков бывшими японскими жителями этих территорий.

Судзуки известен своими связями с Россией. Он, в частности, консультировал по вопросам отношений с РФ Синдзо Абэ и Ёсихидэ Сугу в период, когда они занимали пост премьер-министра. Судзуки неоднократно осуждал позицию нынешнего правительства Японии по Украине и заявлял, что Токио чрезмерно следует в этом вопросе за политикой США.

В октябре 2023 года он посетил Россию, став первым японским депутатом, побывавшим в РФ после начала российской спецоперации на Украине. Поездка без соответствующего уведомления и комментарии российским СМИ вызвали критику со стороны партии "Общество обновления Японии", членом которой он являлся. В результате Судзуки покинул ее, объяснив это разногласиями по вопросам отношений с Россией. 

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Италия
Россия
США
Украина
Япония
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