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ТАСС

На МКС выполнили эксперимент "Перспектива-КМ" по разворачиванию космических конструкций

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МКС
МКС.
Источник изображения: Flickr/ NASA Johnson

Как подчеркнул командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, результаты эксперимента "Перспектива-КМ" смогут найти применение при разработке новых материалов

МКС, 14 мая. /ТАСС/. Космонавты на борту Международной космической станции (МКС) выполнили научный эксперимент "Перспектива-КМ" по развертыванию трансформируемых конструкций из полимерных материалов, передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Космонавт поделился видеозаписью выполнения эксперимента. "Сегодня часть рабочего времени посвятил выполнению эксперимента "Перспектива-КМ", который состоит в отработке технологии разворачивания и фиксирования формы космических конструкций из слоистых полимерных композиционных материалов с эффектом памяти формы и дистанционного контроля за поведением материалов и элементов конструкции в реальных условиях космического полета", - рассказал Кононенко.

Научное оборудование эксперимента было установлено космонавтами во время выхода в открытый космос, который состоялся 25 апреля. "Затем уже внутри станции была собрана электрическая схема эксперимента. И сегодня эксперимент был инициализирован. Часть команд была выдана Центром управления полетами с Земли. Одна из моих основных задач состояла в фото- и видеофиксации разворачивания конструкций", - уточнил космонавт.

Как подчеркнул Кононенко, результаты эксперимента "Перспектива-КМ" смогут найти применение при разработке новых материалов, а также при изготовлении крупногабаритных трансформируемых космических конструкций - солнечных батарей и радиолокаторов. 

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