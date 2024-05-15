Швеция и Германия укрепят сотрудничество в обороне и освоении космоса

Премьер-министр королевства Ульф Кристерссон и канцлер ФРГ Олаф Шольц подписали соответствующий договор

СТОКГОЛЬМ, 14 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и канцлер Германии Олаф Шольц подписали договор о стратегическом инновационном партнерстве в области безопасности, цифрового и зеленого перехода. Сотрудничество будет продолжено и в сфере обороны и космоса, сообщила канцелярия правительства королевства.

Как следует из текста договора, "Швеция и Германия будут стремиться продвигать и развивать сотрудничество в области инноваций и технологий в таких важных сферах, как истребительная авиация, <...> боевые транспортные средства, датчики, киберзащита, химические, биологические, радиоактивные и ядерные вещества". Стороны рассчитывают, что документ "будет способствовать обеспечению конкурентоспособности космического потенциала Европы в глобальном масштабе".

"Особое внимание будет уделено зондированию атмосферы, выводу в космос, например с помощью зондирующих ракет, запущенных с космической базы Швеции Esrange Space Center, и разработке экспериментальных модулей для исследований в условиях микрогравитации. Швеция и Германия продолжат кооперацию в области образовательных программ в космической сфере, по теме стратосферных шаров, станций слежения и ситуационной осведомленности. Сотрудничество может также включать испытания двигателей ракет-носителей, испытательные запуски и пуски спутников с Esrange", - поясняется в договоре.

"Германия является важнейшим торговым и стратегическим партнером Швеции в ряде областей. На фоне глобальной ситуации, быстрого технологического развития и необходимости ускорить переход к зеленому и цифровому развитию стратегическое партнерство с Германией является важным инструментом как для нашей деловой жизни, так и для Швеции в целом", - сказал премьер.

Швеция и Германия заключили первое соглашение об инновационном партнерстве в 2017 году, оно было продлено в 2019 году. Речь шла о производстве аккумуляторов, развитии транспорта и внедрении искусственного интеллекта.