МБР «Булава» морского базирования принята на вооружение ВС РФ

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования «Булава», разработанная Московским институтом теплотехники (МИТ), принята на вооружение в Вооруженные силы России (ВС РФ). Об этом 14 мая заявил генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов.

«7 мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса «Булава», — цитирует Соломонова ТАСС.

Межконтинентальная ракета «Булава» — новейшая российская ракета, предназначенная для вооружения атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта «Борей». «Булава» способна нести несколько ядерных блоков индивидуального наведения. Ракеты этого типа составят основу стратегических ядерных сил России до 2040–2045 годов.

Ранее, в ноябре 2023 года, Минобороны РФ сообщило, что новый атомный подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из Белого моря. Запуск был выполнен в рамках завершающего этапа программы государственных испытаний.

Тогда же заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин заявил «Известиям», что США считают угрозой российскую баллистическую ракету «Булава». Он отметил, что данный проект — очень удачный, над которым пришлось долго работать.

Эксперт пояснил, что США всегда считали, что они находятся слишком далеко от РФ и все МБР шахтного базирования успеют сбить. Однако сейчас там понимают, что рядом с ними может всплыть подводная лодка проекта «Борей», на которой будут находиться ядерные ракеты «Булава», и это вызывает панику у тех, кто хотел бы Россию в чем-то обвинить.