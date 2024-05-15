Поставку новых тральщиков Бельгии и Нидерландам сдвинули на более поздний срок

Совместная программа Бельгии и Нидерландов по производству кораблей противоминной обороны нового поколения rMCM столкнулась с задержками. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на официальное заявление бельгийского Минобороны.

По запросу консорциума Belgium Naval & Robotics, образованного французскими Naval Group и ECA Group, обновлен график поставки первых четырех из двенадцати тральщиков, заказанных Бельгией и Нидерландами в 2019 году.

Проект тральщика для ВМС Бельгии и Королевского военно-морского флота Нидерландов Naval Group

Головной корабль "Остенде" начали строить на верфи Piriou летом 2021 года. Его спустили на воду в марте 2023 года и собирались ввести в строй к концу 2024 года. Теперь же передача тральщика флоту Бельгии ожидается на восемь месяцев позже, к концу лета 2025 года.

Второй корабль серии "Флиссинген", предназначенный для Нидерландов, собирались построить к июню 2025 года. Теперь график сдвинули на пять–шесть месяцев.

Следующие два тральщика, "Турнэ" (Бельгия) и "Схевенинген" (Нидерланды), сдадут позже на два и один месяц соответственно – в марте и в июле 2026 года.

Программа rMCM прошла критическую экспертизу проектирования (CDR) в конце 2022 года, завершив, таким образом, цикл разработки, подчеркнули в министерстве обороны Бельгии. Отвечая на вопрос, почему же тогда программа столкнулась со срывом сроков, бельгийские военные заявили, что это результат "кумулятивного эффекта, вызванного несколькими недавними непредвиденными событиями". В первую очередь речь идет про последствия пандемии COVID-19, которая привела к остановке многих производств.

По данным Naval News, конфликт на Украине создал дополнительные трудности, например, в поставках конкретных металлов (которые изначально планировалось поставлять с комбината "Азовсталь" в Мариуполе). Также выросли цены на энергоносители.

Напомним, что водоизмещение кораблей противоминной обороны для Бельгии и Нидерландов составит 2800 тонн, длина корпуса – 82,6 метра, ширина – 17 метров. Максимальная скорость – 15,3 узла, дальность плавания – 3500 морских миль. Вместимость – 63 человека (базовый экипаж – 33 человека).

Вооружение – 40-мм пушка и 12,7-мм дистанционно управляемые боевые модули.

Оснащение тральщиков включает два безэкипажных катера Inspector 125, три автономных подводных аппарата А-18 с гидролокатором UMISAS 120 и два буксируемых гидролокатора UMISAS 240. Кроме того, корабли получат системы обнаружения и уничтожения мин Seascan и K-Ster C, а также два беспилотных летательных аппарата V200.