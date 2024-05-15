Войти
Flotprom

Поставку новых тральщиков Бельгии и Нидерландам сдвинули на более поздний срок

76
0
0

Совместная программа Бельгии и Нидерландов по производству кораблей противоминной обороны нового поколения rMCM столкнулась с задержками. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на официальное заявление бельгийского Минобороны.

По запросу консорциума Belgium Naval & Robotics, образованного французскими Naval Group и ECA Group, обновлен график поставки первых четырех из двенадцати тральщиков, заказанных Бельгией и Нидерландами в 2019 году.

Проект тральщика для ВМС Бельгии и Королевского военно-морского флота Нидерландов

Naval Group


Головной корабль "Остенде" начали строить на верфи Piriou летом 2021 года. Его спустили на воду в марте 2023 года и собирались ввести в строй к концу 2024 года. Теперь же передача тральщика флоту Бельгии ожидается на восемь месяцев позже, к концу лета 2025 года.

Второй корабль серии "Флиссинген", предназначенный для Нидерландов, собирались построить к июню 2025 года. Теперь график сдвинули на пять–шесть месяцев.

Следующие два тральщика, "Турнэ" (Бельгия) и "Схевенинген" (Нидерланды), сдадут позже на два и один месяц соответственно – в марте и в июле 2026 года.

Программа rMCM прошла критическую экспертизу проектирования (CDR) в конце 2022 года, завершив, таким образом, цикл разработки, подчеркнули в министерстве обороны Бельгии. Отвечая на вопрос, почему же тогда программа столкнулась со срывом сроков, бельгийские военные заявили, что это результат "кумулятивного эффекта, вызванного несколькими недавними непредвиденными событиями". В первую очередь речь идет про последствия пандемии COVID-19, которая привела к остановке многих производств.

По данным Naval News, конфликт на Украине создал дополнительные трудности, например, в поставках конкретных металлов (которые изначально планировалось поставлять с комбината "Азовсталь" в Мариуполе). Также выросли цены на энергоносители.

Напомним, что водоизмещение кораблей противоминной обороны для Бельгии и Нидерландов составит 2800 тонн, длина корпуса – 82,6 метра, ширина – 17 метров. Максимальная скорость – 15,3 узла, дальность плавания – 3500 морских миль. Вместимость – 63 человека (базовый экипаж – 33 человека).

Вооружение – 40-мм пушка и 12,7-мм дистанционно управляемые боевые модули.

Оснащение тральщиков включает два безэкипажных катера Inspector 125, три автономных подводных аппарата А-18 с гидролокатором UMISAS 120 и два буксируемых гидролокатора UMISAS 240. Кроме того, корабли получат системы обнаружения и уничтожения мин Seascan и K-Ster C, а также два беспилотных летательных аппарата V200.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Нидерланды
Украина
Компании
ECA Group
Похожие новости
08.09.2008
В Геленджике собрались амфибии
05.09.2008
Почти 150 российских и зарубежных компаний принимают участие в открывшемся в Геленджике "Гидроавиасалоне-2008"
03.04.2008
Сердечные разногласия
17.07.2007
Россия приостановила участие в ДОВСЕ, но дала Западу время на раздумья
18.04.2007
Седьмой "Гидроавиасалон" пройдет в Геленджике 4-7 сентября 2008 года
02.03.2007
Эксгумация РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.05 01:23
  • 1308
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.05 20:28
  • 0
О потерях в наступлении и в обороне.
  • 14.05 18:29
  • 2
О морской пехоте и форсировании Днепра в 2024 г.
  • 14.05 18:01
  • 2722
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.05 20:17
  • 6
Визит канцлера в Прибалтику. Все в этот день заставляет воскликнуть: переломный момент! (Der Spiegel, Германия)
  • 13.05 18:56
  • 2
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 13.05 18:55
  • 280
Космонавтика Илона Маска
  • 13.05 15:30
  • 2
В Минобороны сообщили о подготовке морпехов к форсированию Днепра
  • 13.05 15:22
  • 41
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 13.05 05:36
  • 156
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 13.05 01:57
  • 1
БПЛА – проблема идентификации «свой-чужой»
  • 12.05 18:10
  • 2
Комбриг спецназа призвал создать БПЛА-носитель для FPV-дронов и внедрить в ВС России
  • 12.05 17:52
  • 1276
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.05 17:44
  • 29
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 11.05 16:04
  • 300
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца