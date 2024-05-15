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Военное обозрение

В рамках учений НАТО Immediate Response 24 американские танки Abrams и польские солдаты форсировали озеро

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Источник изображения: topwar.ru

В начале мая стартовали крупнейшие учения НАТО Immediate Response 24.

В свою очередь, как пишет портал Polska Zbrojna, на полигоне в польском городе Дравско-Поморске маневры формально стартовали в пятницу, 10 мая, и ознаменовались совместной десантной операцией польских, чешских, британских и американских войск.

В материале говорится, что в начале учений польские и чешские десантники овладели аэродромом Ziemsko и заняли берег озера Zły Łęg. Вскоре после этого был проведен еще один десант, на этот раз с участием вертолетов. Солдаты 25-й воздушной кавалерийской бригады и 6-й воздушно-десантной бригады захватили плацдарм на другом берегу вышеупомянутого озера, открыв путь для танков и боевых машин пехоты.

С этого момента начался один из основных этапов учебной операции в Польше.

Одной из наших главных задач было преодоление водной преграды, то есть озера Zły Łęg

- приводит портал слова майора Томаша Веруцкого из учебного подразделения 12-й механизированной дивизии в Щецине.

В этих маневрах приняли участие польские, американские и британские войска. Их действиями руководило командование 29-й пехотной дивизии Национальной гвардии США. Непосредственное участие в форсировании водной преграды приняли механизированные подразделения 7-й бригады береговой обороны, усиленные батальоном танков Abrams из 1-й танковой бригады и 12-й механизированной дивизии Польши.

В статье говорится, что переправа началась в субботу. За ее подготовку отвечали инженерные подразделения из США и Великобритании.

В итоге на другой берег озера Zły Łęg с помощью американской и британской техники для переправ были успешно переброшены подразделения 7-й бригады береговой охраны, батальон танков Abrams и несколько БМП.

Главной задачей для вышеупомянутых подразделений было расширение плацдарма, открывающего путь наступлению британской Armored Brigade Combat Team. В распоряжении последних имелось около 800 солдат, а также танки Challenger и боевые машины пехоты FV510.

Как говорится в материале, против союзных войск выступали подразделения, выделенные из 2-й механизированной бригады, играющие роль противника в учениях. Чтобы сделать ситуацию еще более реалистичной, польские солдаты, стоявшие по обе стороны баррикады, были оснащены лазерной системой симуляция поля боя Gamer от Saab. Она состоит из специальных накладок на оружие и датчиков, которые крепятся на военной форме и на транспортных средствах. Каждое нажатие на спусковой крючок активирует лазерный луч. Если он достигает цели, он вызывает реакцию датчика, который сигнализирует о попадании.

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Страны
Великобритания
Польша
США
Продукция
M1 Abrams
Проекты
NATO
Военные учения
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