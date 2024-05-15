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Польский генерал бьет тревогу: НАТО беспомощна в борьбе с помехами GPS (Wirtualna Polska, Польша)

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Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Генерал Скшипчак: НАТО беспомощна и не знает, что делать с помехами в работе GPS

Польский генерал Вальдемар Скшипчак честно признал, что НАТО беспомощна и не знает, что делать с помехами в работе GPS, пишет WP. По мнению военного, происходящее – элемент гибридной войны, которую ведет Россия. Никаких доказательств этому он, как водится, не привел.

Русские уже несколько месяцев создают помехи в работе GPS над Европой. Об этом рассказал бывший командующий Сухопутными войсками РП генерал Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak). "Это опасно. Эту операцию Владимир Путин будет углублять, расширять, продолжать", — предупреждает он.

В беседе с порталом Fakt генерал подчеркнул, что реакция на политическом уровне и ответ НАТО на эти действия Кремля должны быть гораздо более решительными. "Эти факты нельзя недооценивать", — отметил военный.

В этом же ключе ранее высказался генерал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. "ЕС и НАТО могут найти эффективные средства для того, чтобы положить конец этим действиям. В том числе нарушению сигнала GPS и другой активности в регионе, нарушающей международные договоры", — написал он в соцсети X*.

"Русские не остановятся"

По словам генерала Вальдемара Скшипчака, в настоящий момент Кремль наблюдает за реакцией Североатлантического альянса. "Если у НАТО не будет стратегии ведения гибридной войны, то русские, к сожалению, на этом не остановятся. Отсутствие ответных действий с нашей стороны стимулирует их расширять сферу своих операций", — пояснил он.

"Хуже всего то, что мы пока что беспомощны. На данный момент мы не знаем, что делать. Сегодня Тарту, завтра будет Рига, а потом Варшава", — добавил генерал.

Генерал Скшипчак заявил, что "вся эта акция является элементом гибридной войны". "Это прелюдия, первый шаг", — предупредил он. Бывший командующий Сухопутными войсками РП также подчеркнул, что нарушение сигнала GPS несет огромные угрозы, в частности, в военной сфере.

Русские нарушили сигнал GPS над Европой

О нарушении Россией сигнала GPS над Балтикой эстонский МИД предупредил в конце апреля. Тогда из-за российских действий финская авиакомпания приостановила полеты из Хельсинки в расположенный на юге Эстонии город Тарту на месяц.

"Помехи идут из России и это продолжается уже некоторое время. Независимо от мотивов, которые движут Россией (например, если она таким образом хочет защититься от атак со стороны Украины), Кремль тем самым нарушает международные правила", — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

С совместным заявлением по этому поводу выступили главы дипломатических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, которые предупредили, что российские действия "рано или поздно приведут к авиакатастрофе".

В феврале эстонская телевещательная компания ERR также сообщила о нарушении Россией сигнала GPS в регионе Балтийского моря и предупредила, что это создает риски как для авиации, так и для судоходства.

Еще в январе цитируемые прибалтийскими СМИ эксперты сообщали, что источником массовых помех сигнала GPSявляются российские системы, развернутые в Калининграде. Больше всего таких инцидентов было зафиксировано на Рождество.

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