Источник: Экс-главком ВМФ РФ Николай Евменов назначен на должность начальника Военно-морской академии

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Экс-главком ВМФ России адмирал Николай Евменов назначен начальником Военно-морской академии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают сразу несколько российских медиа со ссылками на собственные источники.

Бывший командующий российским флотом Николай Евменов назначен начальником Военного учебно-исследовательского центра (ВУНЦ) "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова". Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Ранее о возможном назначении Евменова на данную должность сообщали некоторые российские СМИ.

Адмирал Евменов назначен начальником Военно-морской академии имени адмирала флота Кузнецова. На это есть соответствующий указ президента России

- приводит ТАСС слова источника.

Отметим, что официального сообщения от Минобороны пока не поступало, на сайте академии в должности начальника ВУНЦ указан контр-адмирал Александр Карпов.

Николай Евменов находился в должности главкома ВМФ РФ практически пять лет, с 8 мая 2019 года по март 2024-го, до этого командовал подводными силами Тихоокеанского флота и Северным флотом. На посту главкома его сменил адмирал Александр Моисеев, также ранее командовавший Северным флотом.