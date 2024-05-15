Войти
ТАСС

Экс-посол Украины в США призвал к выходу Киева из конвенции о запрете противопехотных мин

76
0
0
Источник изображения: Kyodo via Reuters Connect

Аргументируя свою позицию, Валерий Чалый отметил, что эту конвенцию не подписывали ни РФ, ни США, ни Китай

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Продвижение российских войск на харьковском направлении ставит вопрос о необходимости выхода Киева из "Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении". Такое мнение высказал экс-посол Украины в США (2016-2019) Валерий Чалый.

"Российское продвижение через границу в харьковском направлении (а может потенциально быть и сумское или киевское) ставит совсем в другом ракурсе участие Украины в Оттавской "Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении". <...> Украина должна начать серьезное обсуждение как на СНБО (Совет национальной безопасности и обороны - прим. ТАСС) с участием президента, так и со своими партнерами вопроса потенциального выхода из этой конвенции", - написал Чалый в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). Аргументируя свою позицию, он отметил, что эту конвенцию не подписывали ни РФ, ни США, ни Китай.

Экс-посол сослался на статью 20 конвенции, в которой говорится, что "каждое государство-участник в порядке осуществления своего государственного суверенитета имеет право выйти из этой конвенции". "И хотя такой выход вступает в силу "лишь после окончания этого вооруженного конфликта" - необходимо уже думать на перспективу", - заявил он.

Украина в 2005 году ратифицировала Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин. Тем не менее ВСУ с 2022 года активно используют противопехотные мины ПМФ-1 ("Лепесток") в Донбассе. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя еще в августе 2022 года во время неформального комментария для журналистов показал мины "Лепесток", которые украинские военные разбрасывают в жилых зонах, на улицах, в парках городов, расположенных вдали от тех мест, где идут боевые действия. В январе 2023 года факт использования украинскими силами противопехотных мин в Изюме Харьковской области признала правозащитная организация Human Rights Watch. В ноябре 2023 года об этом же было заявлено в докладе Института ООН по исследованию проблем разоружения.

О ранении десятков мирных жителей Изюма в Харьковской области из-за подрыва на минах "Лепесток" сообщал ТАСС 2 февраля 2023 года глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По данным ДНР на июнь 2023 года, в республике было зафиксировано 117 случаев подрыва мирных жителей, в том числе детей, на ПМФ-1. 11 мая этого года глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинские войска продолжают обстреливать Авдеевку и разбрасывать на ее территории противопехотные мины.

Противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток" плохо заметны из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса, их очень сложно обнаружить с помощью спецоборудования. Взрыв может привести к тяжким увечьям и даже гибели находящихся поблизости людей. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Похожие новости
08.10.2007
НЕСКОНЧАЕМАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. Военные расходы всех стран мира продолжают расти, утверждают эксперты СИПРИ
30.08.2007
КНР оказалась самым крупным покупателем украинского вооружения Украина забросала Китай ракетами
20.07.2007
Пороховая бочка Стремясь все больше заработать на продаже боевой техники, Россия невольно втягивается в новую гонку вооружений
04.07.2007
Пираты «оружейного» моря. Россия активизирует борьбу с «контрафактом»
30.05.2007
Мюнхенская РЕЧЬ Владимира Путина
18.01.2007
Генерал Гареев: Россия меняет свою военную доктрину
02.01.2007
ОРУЖЕЙНЫЙ ПЕРЕДЕЛ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.05 01:23
  • 1308
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.05 20:28
  • 0
О потерях в наступлении и в обороне.
  • 14.05 18:29
  • 2
О морской пехоте и форсировании Днепра в 2024 г.
  • 14.05 18:01
  • 2722
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.05 20:17
  • 6
Визит канцлера в Прибалтику. Все в этот день заставляет воскликнуть: переломный момент! (Der Spiegel, Германия)
  • 13.05 18:56
  • 2
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 13.05 18:55
  • 280
Космонавтика Илона Маска
  • 13.05 15:30
  • 2
В Минобороны сообщили о подготовке морпехов к форсированию Днепра
  • 13.05 15:22
  • 41
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 13.05 05:36
  • 156
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 13.05 01:57
  • 1
БПЛА – проблема идентификации «свой-чужой»
  • 12.05 18:10
  • 2
Комбриг спецназа призвал создать БПЛА-носитель для FPV-дронов и внедрить в ВС России
  • 12.05 17:52
  • 1276
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.05 17:44
  • 29
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 11.05 16:04
  • 300
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца