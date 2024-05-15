Экс-посол Украины в США призвал к выходу Киева из конвенции о запрете противопехотных мин

Аргументируя свою позицию, Валерий Чалый отметил, что эту конвенцию не подписывали ни РФ, ни США, ни Китай

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Продвижение российских войск на харьковском направлении ставит вопрос о необходимости выхода Киева из "Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении". Такое мнение высказал экс-посол Украины в США (2016-2019) Валерий Чалый.

"Российское продвижение через границу в харьковском направлении (а может потенциально быть и сумское или киевское) ставит совсем в другом ракурсе участие Украины в Оттавской "Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении". <...> Украина должна начать серьезное обсуждение как на СНБО (Совет национальной безопасности и обороны - прим. ТАСС) с участием президента, так и со своими партнерами вопроса потенциального выхода из этой конвенции", - написал Чалый в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). Аргументируя свою позицию, он отметил, что эту конвенцию не подписывали ни РФ, ни США, ни Китай.

Экс-посол сослался на статью 20 конвенции, в которой говорится, что "каждое государство-участник в порядке осуществления своего государственного суверенитета имеет право выйти из этой конвенции". "И хотя такой выход вступает в силу "лишь после окончания этого вооруженного конфликта" - необходимо уже думать на перспективу", - заявил он.

Украина в 2005 году ратифицировала Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин. Тем не менее ВСУ с 2022 года активно используют противопехотные мины ПМФ-1 ("Лепесток") в Донбассе. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя еще в августе 2022 года во время неформального комментария для журналистов показал мины "Лепесток", которые украинские военные разбрасывают в жилых зонах, на улицах, в парках городов, расположенных вдали от тех мест, где идут боевые действия. В январе 2023 года факт использования украинскими силами противопехотных мин в Изюме Харьковской области признала правозащитная организация Human Rights Watch. В ноябре 2023 года об этом же было заявлено в докладе Института ООН по исследованию проблем разоружения.

О ранении десятков мирных жителей Изюма в Харьковской области из-за подрыва на минах "Лепесток" сообщал ТАСС 2 февраля 2023 года глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По данным ДНР на июнь 2023 года, в республике было зафиксировано 117 случаев подрыва мирных жителей, в том числе детей, на ПМФ-1. 11 мая этого года глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинские войска продолжают обстреливать Авдеевку и разбрасывать на ее территории противопехотные мины.

Противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток" плохо заметны из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса, их очень сложно обнаружить с помощью спецоборудования. Взрыв может привести к тяжким увечьям и даже гибели находящихся поблизости людей.