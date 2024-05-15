В МИТ заявили, что 80% ракет СЯС произведены кооперацией во главе с институтом

Генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов заявил о намерении обратиться в руководству страны с просьбой присвоить предприятию соответствующую госнаграду

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. 80% межконтинентальных баллистических ракет (МБР), состоящих на вооружении Стратегических ядерных сил (СЯС) России, произведены коопераций во главе с Московским институтом теплотехники (МИТ). Об этом сообщил ТАСС генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов. Накануне МИТ отметил 78 лет со дня основания.

"80% СЯС страны - это то, что делается и создается нашим институтом. Я буду обращаться к руководству страны с просьбой присвоить нашему предприятию - также как некоторым предприятиям это уже было сделано - соответствующую государственную награду <...> за вклад в оборонную способность нашей страны", - сказал он.

История МИТ начинается с постановления Совета министров СССР, утвержденного 13 мая 1946 года, - основного документа, определившего развитие отечественного послевоенного ракетостроения. В соответствии с данным постановлением был организован Научно-исследовательский институт пороховых реактивных снарядов - НИИ-1 Министерства сельскохозяйственного машиностроения. 6 марта 1966 года он получил новое наименование - Московский институт теплотехники (МИТ), в 1998 году стал Федеральным государственным унитарным предприятием "Московский институт теплотехники", в 2010 году был преобразован в ОАО "Корпорация "МИТ", а в 2015 году - в АО "Корпорация "МИТ". За последние годы в МИТ под руководством Юрия Соломонова были разработаны, в частности, МБР "Тополь-М", "Ярс", "Булава" наземного и морского базирования.