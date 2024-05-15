В Кремле прокомментировали кадровые перестановки в Минобороны

Песков: перестановки в Минобороны не могут дезорганизовать управление войсками

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Кремле не опасаются, что перестановки в Минобороны и недавние задержания некоторых представителей министерства могут дезорганизовать управление в войсках, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать мнение некоторых западных аналитиков о том, что перестановки и недавние задержания в российском Минобороны могут "спасти режим Зеленского", внеся в управление российскими войсками дезорганизацию.

"Нет", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, не опасается ли Кремль подобного развития событий.

Во вторник стало известно, что уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова. Ранее по обвинению в получении взяток был арестован замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.