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РИА Новости

В Кремле прокомментировали кадровые перестановки в Минобороны

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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Песков: перестановки в Минобороны не могут дезорганизовать управление войсками

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Кремле не опасаются, что перестановки в Минобороны и недавние задержания некоторых представителей министерства могут дезорганизовать управление в войсках, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать мнение некоторых западных аналитиков о том, что перестановки и недавние задержания в российском Минобороны могут "спасти режим Зеленского", внеся в управление российскими войсками дезорганизацию.

"Нет", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, не опасается ли Кремль подобного развития событий.

Во вторник стало известно, что уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова. Ранее по обвинению в получении взяток был арестован замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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