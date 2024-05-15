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ТАСС

В Конгрессе призвали Пентагон предоставить Украине больше американских БПЛА

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Здание конгресса США
Здание конгресса США.
Источник изображения: Сапожников Григорий/ ТАСС

По оценке авторов письма, ВСУ применяют около 10 тыс. небольших дронов в месяц для определения целей, наведения систем артиллерии и наблюдения за позициями противника

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Несколько членов Конгресса от Республиканской партии призвали министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина поставлять Украине больше беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) американского производства. Письмо 11 законодателей опубликовано на сайте заместителя председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Роба Уиттмана.

По оценке авторов письма, Вооруженные силы Украины применяют около 10 тыс. небольших дронов в месяц "для определения целей, наведения систем артиллерии и наблюдения за позициями противника". Законодатели также утверждают, что большую часть задействованных на поле боя украинских беспилотников производит "одна китайская компания". При этом они не приводят названия компании и доказательств ее причастности к поставкам дронов.

"По мере того как министерство обороны рассматривает возможность поставить дополнительную помощь Украине, мы настоятельно призываем вас включить [в пакет помощи] поставку небольших дронов американского производства, которые крайне необходимы для тактического успеха на поле боя <...>. Без этих дронов украинские силы не могут проводить эффективные боевые операции и должны полагаться на небезопасные дроны из Китая, закупить которые становится все труднее", - утверждают авторы письма.

По мнению законодателей, предоставление Украине БПЛА позволит США "совершенствовать и создавать системы, превосходящие китайские аппараты", а также "развивать потенциал, необходимый для сдерживания и, если потребуется, победы в будущих конфликтах с примерно равным противником".

В апреле газета The Wall Street Journal сообщила, что американские БПЛА, которые применяются на Украине, оказались недостаточно совершенными и слишком дорогими. Украинские чиновники назвали их хрупкими и признали, что они не в состоянии справиться с российскими средствами радиоэлектронной борьбы и технологиями подавления GPS. Российская сторона неоднократно говорила, что передача западными странами оружия Киеву лишь затягивает конфликт. 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
GPS
БПЛА
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