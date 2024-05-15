Войти
ЦАМТО

Румыния раскрыла некоторые поставки ВВТ на Украину

77
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Румынию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Румынию.
Источник изображения: © AP Photo / Andreea Alexandru

ЦАМТО, 14 мая. Официальный представитель Румынии раскрыл некоторые поставки вооружений ВС Украины.

По заявлению чрезвычайного и полномочного посла Румынии в США Андрея Мурару, одним из вопросов, который обсуждался 8 мая 2024 года в ходе встречи в Белом доме президента Румынии Клауса Йоханниса с Джо Байденом, являлась военная помощь Украине.

Во время интервью телеканалу Antena 3 CNN посла А.Мурару прямо спросили, будут ли президенты двух стран обсуждать поставку на Украину румынских ЗРК "Пэтриот". Посол на это ответил, что Румыния оказывала военную помощь Украине с момента начала конфликта, и будет продолжать это делать.

А.Мурару – один из немногих высокопоставленных румынских чиновников, которые открыто признают факт того, что Румыния оказывает военную помощь Украине. Хотя в последние два года официальные лица Румынии предпочитали избегать официального признания предоставленной Украине помощи, в последнее время ситуация, похоже, меняется. После встречи с Джо Байденом президент Клаус Йоханнис признал, что Румыния открыта для развертывания системы "Пэтриот" на Украине при определенных условиях.

В Румынии имеется 4 новые системы "Пэтриот", три из которых находятся в процессе принятия на вооружение. К.Йоханнис подчеркнул, что на Украину не будет отправлена система, которая уже функционирует.

ЗРК "Пэтриот" присоединятся к перечню других вооружений румынского производства, поставленных Украине. Так, недавно, власти Украины поблагодарили Румынию за 15 программ военной помощи, однако Бухарест не раскрыл, в чем именно они заключаются. Можно предположить, что они касаются поставок боеприпасов и военной техники.

Основная информация о наличии вооружений румынского производства в составе ВС Украины поступает за счет анализа фотографий и видео из районов боевых действий. Так, среди прочего, ВСУ получили из Румынии плавающие бронеавтомобили TAB-71, гаубицы, 122-мм РСЗО APRA-40, большое количество 152-мм и 122-мм боеприпасов. Кроме того, на Украину были поставлены гранатометы АГ-7 и АГ-9, а также 12,7-мм пулеметы ДШК и другое вооружение. ЗРК "Пэтриот" станет первой современной системой западного производства, которую Румыния отправит на Украину.

В дополнение к военной помощи Румыния также будет обучать украинских летчиков применению истребителей F-16 в учебном центре на 86-й авиабазе "Лейтенант-авиатор Георге Мочорнице" в Борче.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
США
Украина
Продукция
F-16
Похожие новости
18.06.2020
Почему США проиграли войну в Ираке
18.09.2019
The National Interest (США): не только F-35: у Польши большие планы по подготовке к войне с Россией
21.02.2018
Военные новости: как США заменят советское оружие в Восточной Европе
06.09.2017
Раскол «зонтиком»
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.05 01:23
  • 1308
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.05 20:28
  • 0
О потерях в наступлении и в обороне.
  • 14.05 18:29
  • 2
О морской пехоте и форсировании Днепра в 2024 г.
  • 14.05 18:01
  • 2722
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.05 20:17
  • 6
Визит канцлера в Прибалтику. Все в этот день заставляет воскликнуть: переломный момент! (Der Spiegel, Германия)
  • 13.05 18:56
  • 2
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 13.05 18:55
  • 280
Космонавтика Илона Маска
  • 13.05 15:30
  • 2
В Минобороны сообщили о подготовке морпехов к форсированию Днепра
  • 13.05 15:22
  • 41
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 13.05 05:36
  • 156
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 13.05 01:57
  • 1
БПЛА – проблема идентификации «свой-чужой»
  • 12.05 18:10
  • 2
Комбриг спецназа призвал создать БПЛА-носитель для FPV-дронов и внедрить в ВС России
  • 12.05 17:52
  • 1276
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.05 17:44
  • 29
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 11.05 16:04
  • 300
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца