Румыния раскрыла некоторые поставки ВВТ на Украину

ЦАМТО, 14 мая. Официальный представитель Румынии раскрыл некоторые поставки вооружений ВС Украины.

По заявлению чрезвычайного и полномочного посла Румынии в США Андрея Мурару, одним из вопросов, который обсуждался 8 мая 2024 года в ходе встречи в Белом доме президента Румынии Клауса Йоханниса с Джо Байденом, являлась военная помощь Украине.

Во время интервью телеканалу Antena 3 CNN посла А.Мурару прямо спросили, будут ли президенты двух стран обсуждать поставку на Украину румынских ЗРК "Пэтриот". Посол на это ответил, что Румыния оказывала военную помощь Украине с момента начала конфликта, и будет продолжать это делать.

А.Мурару – один из немногих высокопоставленных румынских чиновников, которые открыто признают факт того, что Румыния оказывает военную помощь Украине. Хотя в последние два года официальные лица Румынии предпочитали избегать официального признания предоставленной Украине помощи, в последнее время ситуация, похоже, меняется. После встречи с Джо Байденом президент Клаус Йоханнис признал, что Румыния открыта для развертывания системы "Пэтриот" на Украине при определенных условиях.

В Румынии имеется 4 новые системы "Пэтриот", три из которых находятся в процессе принятия на вооружение. К.Йоханнис подчеркнул, что на Украину не будет отправлена система, которая уже функционирует.

ЗРК "Пэтриот" присоединятся к перечню других вооружений румынского производства, поставленных Украине. Так, недавно, власти Украины поблагодарили Румынию за 15 программ военной помощи, однако Бухарест не раскрыл, в чем именно они заключаются. Можно предположить, что они касаются поставок боеприпасов и военной техники.

Основная информация о наличии вооружений румынского производства в составе ВС Украины поступает за счет анализа фотографий и видео из районов боевых действий. Так, среди прочего, ВСУ получили из Румынии плавающие бронеавтомобили TAB-71, гаубицы, 122-мм РСЗО APRA-40, большое количество 152-мм и 122-мм боеприпасов. Кроме того, на Украину были поставлены гранатометы АГ-7 и АГ-9, а также 12,7-мм пулеметы ДШК и другое вооружение. ЗРК "Пэтриот" станет первой современной системой западного производства, которую Румыния отправит на Украину.

В дополнение к военной помощи Румыния также будет обучать украинских летчиков применению истребителей F-16 в учебном центре на 86-й авиабазе "Лейтенант-авиатор Георге Мочорнице" в Борче.