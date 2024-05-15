Андрей Деркач рассказал, что для закрытия уголовного дела против компании Burisma на Украине, которая аффилирована с семьей американского президента Джо Байдена, украинским правоохранителям была передана взятка в $6 млн

МИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Украинский политик и общественный деятель Андрей Деркач заявил, что часть взятки, переданной компанией Burisma украинским правоохранителям, пошла на "армию дронов" для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В интервью БелТА, размещенном на YouTube-канале агентства, он рассказал, что для закрытия уголовного дела против компании Burisma на Украине, которая аффилирована с семьей американского президента Джо Байдена, украинским правоохранителям была передана взятка в $6 млн. "Закрытым решением суда эти деньги были переданы в распоряжение воинской части ГУР (Главного управления разведки - прим. ТАСС) Минобороны Украины, - сказал Деркач. - Кроме того, значительная часть средств была выделена на армию дронов для Вооруженных сил Украины".

"Армия дронов - это гибель людей, это не только атаки на инфраструктурные объекты. Мы видим все цепочки поставок вооружений для ГУР от американских компаний. Видим спонсоров, которые с этим работают", - пояснил он.