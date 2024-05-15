ВС Молдовы через Эстонию получат радиостанции производства компании L3Harris

ЦАМТО, 14 мая. Компания L3Harris Technologies заключила контракт с Эстонским центром оборонных инвестиций ECDI (Estonian Centre for Defence Investment) на поставку радиостанций силам обороны Эстонии и ВС Молдовы.

Как сообщает Janes.com со ссылкой на тендерную документацию Европейского Союза, соглашение на сумму 30 млн. евро (32,3 млн. долл.) включает закупку радиостанций, расходных материалов и обучение для Сил обороны Эстонии, а также техническое обслуживание и поддержку существующего оборудования и приобретение дополнительного коммуникационного оборудования для ВС Молдовы.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Европейская комиссия в прошлом году выделила 40 млн. евро из "Европейского фонда мира" (European Peace Facility – EPF) на укрепление систем логистики, мобильности, командования и управления, киберзащиты, связи и наблюдения для ВС Молдовы. Закупку оборудования в рамках этого крупного международного проекта координируют ECDI и эстонская Академия электронного правительства. Проект продлится до конца 2025 года.

Как сообщил Janes.com 9 мая представитель ECDI, для Молдовы центр закупает "различные типы портативных и автомобильных радиостанций, а также аксессуары из семейства продуктов Falcon" в рамках контрактов EPF22 и EPF23 "Европейского фонда мира". Поставки в Молдову начнутся в четвертом квартале 2024 года.

Силы обороны Эстонии в настоящее время используют многодиапазонные сетевые портативные радиостанции Falcon III RF-7800M-MP производства L3Harris Technologies.