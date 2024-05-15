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ТАСС

Алаудинов: ВСУ уже "посыпались", российские войска наступают по всем направлениям

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Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов
Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Генерал-майор выразил надежду, что бойцы отряда сделают все, чтобы противник почувствовал, что ему противостоит спецназа "Ахмат"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже "посыпались", российские войска в ходе специальной военной операции (СВО) наступают по всем направлениям. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в ходе вручения госнаград отличившимся бойцам спецназа "Ахмата".

"Даст Бог в этом году СВО это мы завершим. Противник уже посыпался. Наши подразделения Министерства обороны России наступают по всем направлениям. Мы с вами в ближайшее время начнем видеть результат этой работы. Кропотливой работы, ребята трудятся, действительно, не покладая рук. Каждый из вас на своем участке делает ту работу, которую мы с вами были призваны сделать. Мы защищаем Отечество", - сказал Алаудинов в ходе награждения, церемония которого опубликована в его Telegram-канале.

Генерал-майор выразил надежду, что бойцы отряда сделают все, чтобы противник почувствовал, что ему противостоит спецназа "Ахмат".

Как уточнили ТАСС в спецназе "Ахмат", было вручено около 100 наград. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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