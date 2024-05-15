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ТАСС

WSJ: перехват инициативы на поле боя недосягаем для Киева

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

В качестве аргументов газета приводит успехи российских военных на харьковском направлении

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Инициатива США по оказанию помощи Киеву с целью перехвата инициативы на поле боя и укрепления обороны кажется недосягаемой. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, ключевая цель визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев заключается в обсуждениях вариантов оказания Украине дополнительной помощи "таким образом, чтобы укрепить оборону страны и позволить ей вернуть инициативу на поле боя". При этом издание подчеркивает, что "эта инициатива может оказаться недосягаемой". В качестве аргументов WSJ приводит успехи российских военных на харьковском направлении.

Во вторник Госдепартамент сообщил, что глава дипломатического ведомства США прибыл в Киев с визитом. В заявлении отмечается, что во время консультаций Блинкен рассчитывает "обсудить ситуацию на поле боя, влияние военной и экономической поддержки со стороны США, долгосрочные обязательства в сфере безопасности и других областях, а также продолжающуюся работу по ускорению восстановления экономики Украины".

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов Харьковской области. Глава ее военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщал ТАСС, что ВС Украины окопались в населенных пунктах на харьковском направлении, но под натиском российских военных они не могут не отступать.

13 мая в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Харьковской области одной из самых горячих. В украинском Генштабе в свою очередь заявляли о сложной обстановке и переброске резервов на это направление. 

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