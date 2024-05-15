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ТАСС

СМИ: предприятия шведского ВПК увеличили продажи на 25%,

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Флаг Швеции
Флаг Швеции.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Christian Holmér

Они достигли $5,9 млрд, сообщает газета Svenska Dagbladet

СТОКГОЛЬМ, 14 мая. /ТАСС/. Военная промышленность Швеции активно набирает обороты: в 2023 году предприятия шведского ВПК увеличили свои продажи на 25%, а их общий объем - внутренние поставки и экспорт - составил 64 млрд крон ($5,9 млрд). Однако настоящий рывок ожидается через три года, сообщает газета Svenska Dagbladet.

"Это еще только начало кривой роста, впереди нас ждут куда большие цифры", - приводит издание слова представителя отрасли Роберта Лиммергорда.

На предприятиях ВПК заняты 22 тыс. человек. Самым крупным среди них является SAAB.

Экспортная составляющая возросла на 36% и была равна 38 млрд крон ($3,5 млрд). Шведская военная продукция поставлялась в прошлом году более чем в 60 стран. Крупнейшие покупатели, помимо самой Швеции, - США, Великобритания, Германия и скандинавские страны.

При этом поставки на Украину носят крайне ограниченный характер. Почти все отправленное было взято непосредственно с военных складов. 

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Страны
Великобритания
Германия
США
Украина
Швеция
Компании
SAAB
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