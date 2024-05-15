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ТАСС

Эксперт: замена главы МО РФ не говорит о корректировке в системе военного командования

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: Владимир Гердо/ ТАСС

В случае назначения Андрея Белоусова министром обороны, ему придется столкнуться с проблемами, вызванными изменениями обстановки на поле боя на Украине, считает исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци

ШАНХАЙ, 14 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Выдвижение кандидатуры Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ не означает, что произойдет серьезная корректировка в системе российского военного командования. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци.

"Замена министра обороны России не означает серьезной корректировки российской системы военного командования. У нового министра обороны и начальника Генерального штаба четкое разделение обязанностей, а продвижение чиновников из экономической сферы на должность министра обороны означает, что [президент РФ] Владимир Путин намерен полностью мобилизовать экономику в условиях военного времени, соединить систему обороны и военной промышленности с международным рынком для прорыва, чтобы выиграть войну. Его выигрышная стратегия заключается в мобилизации и прорыве, интеграции российского военно-промышленного комплекса с экономическими преимуществами, которые есть у России, а также в оказании большего давления на Украину", - полагает эксперт.

В случае назначения Белоусова министром обороны РФ, считает эксперт, ему придется столкнуться со многими проблемами, вызванными изменениями обстановки на поле боя на Украине. "По сравнению с традиционными войнами российско-украинский конфликт продемонстрировал много новых изменений в формах военных действий, способах и методах ведения войны", - констатировал Сунь Ци. В то же время, указал эксперт, данный конфликт не нарушил законов военной экономики, в основе которой лежат "военные расходы, борьба за безопасность и поддержку".

12 мая президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Белоусова на пост министра обороны, который прежде занимал Сергей Шойгу. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента". Нынешний начальник Генштаба Валерий Герасимов, как заверил представитель Кремля, сохранит свой пост. По закону Совфед должен в течение семи дней провести консультации по кандидатурам, внесенным президентом России на должности глав Минобороны, МВД, МЧС, а также Минюста и МИД. Палата примет постановление о своем решении на заседании и незамедлительно направит его главе государства.

  

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Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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