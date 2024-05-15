Китайские эксперты: Тайваню не стоит перенимать опыт применения ВСУ морских дронов против ВМФ России

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Тайваньские военные, вдохновившись действиями украинских «стай волков» против Черноморского флота РФ, запустили собственный проект создания безэкипажных катеров. Но Тайваню не стоит перенимать опыт применения ВСУ морских дронов против ВМФ России, так как против Военно-морских сил НОАК он вряд ли поможет.

Такое мнение высказали китайские эксперты в беседе с журналистами местной государственной телекомпании CCTV.

На острове возлагают большие надежды на то, новое вооружение поможет Тайваню защититься от атак с материка с применением Военно-морских сил. Тайбей вдохновился примером украинских военных, сумевших при помощи безэкипажных катеров потопить или повредить несколько российских военных кораблей.

Некоторые из китайских экспертов считают, что у тайваньских морских беспилотников, возможно, даже не появится шансов для атак на корабли ВМС Китая. Дело в том, утверждают аналитики из КНР, что НОАК способна уничтожить все базы безэкипажных катеров на Тайване, прежде чем начинать какие-либо военно-морские операции. Поэтому СМИ Китая назвало бессмысленным проект создания тайваньских морских дронов.

В прошлом году Национальный институт науки и технологий Чунг Шань (Тайвань) запустил проект Rapid & Surprising по созданию безэкипажных катеров. Проектируется два типа дронов длиной 10 и 20 метров, создаваемых на основе дистанционно управляемых катеров-мишеней, применяемых в качестве надводных целей для тренировок ВВС. Предполагается завершить испытания готовых изделий до конца 2025 года, а в 2026 году построить не менее 200 морских беспилотников.