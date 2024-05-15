Для британских морпехов построят шесть новых десантных кораблей

Британская морская пехота получит шесть новых многоцелевых кораблей в связи с ростом угроз со стороны КНР и России. Об этом заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс в интервью газете The Daily Telegraph.

"Мы делаем критически важные инвестиции в кораблестроение для создания сил, которые смогут сдержать наших противников и в случае необходимости победить на поле боя, – цитирует его слова ТАСС. – С учетом того, что такие страны, как Китай и Россия, усиленно вкладываются в свои вооруженные силы, мы должны гарантировать, что Великобритания возглавит усилия союзников, чтобы Запад не отставал в этом вопросе".

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Отмечается, что с новых кораблей, в частности, можно будет запускать ударные беспилотники. Кроме того, в британском Минобороны надеются установить на них лазерное оружие направленной энергии "ДрэгонФаер" (DragonFire), которое сейчас проходит испытания.

Британское издание указывает, что новые корабли придут на смену десантно-вертолетным кораблям-докам "Альбион" и "Булварк", а также десантным кораблям "Лайм-Бэй", "Маунтс-Бэй" и "Кардиган-Бэй".

В апреле премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Лондон переведет свою оборонную промышленность на военные рельсы и доведет расходы на оборону до 2,5% от ВВП страны. Сейчас они составляют около 2,3%. Таким образом финансирование вырастет с 64,6 млрд фунтов стерлингов (81,3 млрд долларов) в 2024 году до 78,2 млрд фунтов стерлингов в 2028 году и затем до 87 млрд фунтов стерлингов к 2030–2031 годам.