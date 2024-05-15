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ВКС России получили новую партию Су-35: сколько еще истребителей будет выпущено? (Military Watch Magazine, США)

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Истребитель Су-35С
Истребитель Су-35С.
Источник изображения: © РИА Новости Виталий Аньков

MWM: завод в Комсомольске-на-Амуре значительно нарастил производство Су-35

Истребители Су-35 сыграли ведущую роль в воздушных операциях на Украине и добились многочисленных побед, пишет MWM. Россия уже нарастила их производство, однако, как отмечается в статье, пока неизвестно, сколько единиц удастся выпустить.

ВКС России получили новую партию истребителей Су-35 поколения 4++ после прохождения наземных и летных испытаний на авиационном заводе на Дальнем Востоке недалеко от российско-корейской границы. О проделанной работе по продолжению поставок отчитался генеральный директор государственной Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь: “Комсомольский-на-Амуре авиационный завод вышел на ритмичный темп производства самолетов в рамках программы текущего года. Это вторая партия боевых машин, отправленная ВКС России. Комсомольчане в установленные сроки выполняют свои обязательства по поставкам новой авиационной техники и трудятся над созданием новых партий серийных истребителей Су-35 и Су-57”.

Завод в Комсомольске-на-Амуре значительно нарастил производство истребителей Су-57 и Су-35. За 2023 год было поставлено 12 Су-57 по сравнению с шестью в прошлом году, а в 2024 году этот показатель планируется довести до 20, благодаря чему ВКС России смогут сформировать свой первый полный полк. Ожидается, что по мере дальнейшего выпуска Су-57 производство Су-35 постепенно прекратиться в течение следующих пяти лет.

Су-35 представляет собой усовершенствованную модификацию советского истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27, который производился на этом заводе с начала 1980-х и поступил на вооружение в 1984 году. Для исполнения китайских заказов на Су-35 с 1999 года предприятие перешло на производство усовершенствованной модификации Су-27 под названием Су-30МКК, и в течение следующего десятилетия наладило выпуск двух основных вариантов Су-30. Подавляющее большинство истребителей, выпущенных на заводе за десять лет после распада Советского Союза, было поставлено в Китай из-за экономического упадка в России 1990-х и резкого сокращения парка истребителей от прежней численности в советские времена.

С середины 2000-х годов производство сосредоточилось на экспорте Су-30МК2, чья разработка финансировалась за счет китайских заказов, третьим клиентам, включая Вьетнам, Уганду, Венесуэлу и Индонезию. В 2009 году завод перешел на Су-35, третью модификацию исходного Су-25, когда истребители с опозданием начало закупать Министерство обороны России.

Су-35 изначально разрабатывался исключительно на экспорт, хотя крах первой российской программы истребителей пятого поколения МиГ 1.42 и серьезные задержки с разработкой второго самолета пятого поколения Су-57 вынудили Министерство обороны удовольствоваться поколением 4++, чтобы не допустить устаревания своего парка. Этот истребитель не считается равным соперником ведущим американским и китайским разработкам (будь то F-35, J-20 и J-16), но все равно представляет собой значительное улучшение по сравнению с предшественниками, а также может похвастаться гораздо меньшими требованиями к техническому обслуживанию и эксплуатационными расходам, чем оригинальный Су-27.

Су-35 сыграли ведущую роль в воздушных операциях в ходе российско-украинского конфликта с февраля 2022 года и добились многочисленных побед, причем один из самых громких успехов пришелся на первые дни спецоперации. 5 марта 2022 года один из российских Су-35 сбил четыре Су-27 ВВС Украины под Житомиром. В дальнейшем Су-35 записали на свой счет МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и целый спектр беспилотников. Кроме того, самолеты выполняли ряд других функций, включая подавление противовоздушной обороны и высокоточные бомбардировки. Производство с 2022 года увеличилось, однако остается неясным, ограничится ли завод в Комсомольске-на-Амуре первоначальной целью в 200 Су-35 — и насколько она может быть превышена. При этом главную неопределенность вызывает вопрос, сколько самолетов дозакажет Иран в дополнение к первой закупке в два десятка истребителей.

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