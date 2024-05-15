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Военное обозрение

Палата представителей Конгресса США потребовала от главы Пентагона доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе

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Источник изображения: topwar.ru

Американский Конгресс очень сильно обеспокоен появившейся информацией о якобы разработке Россией космических вооружений с ядерным зарядом. В связи с этим главе Пентагона поставлена задача подготовить для конгрессменов доклад на эту тему.

Согласно информации, появившейся на сайте Конгресса США, Палата представителей очень сильно хочет узнать о последствиях применения ядерного оружия в космосе. С этой целью Ллойд Остин должен предоставить соответствующий доклад, в котором содержались бы оценки, чем это грозит США. Доклад должен быть готов не позднее конца февраля следующего года.

Министру обороны в координации с администратором по ядерной безопасности нужно предоставить доклад в комитет по вооруженным сервисам палаты представителей не позднее 28 февраля 2025 года о последствиях детонации ядерного оружия в космосе

— говорится в документе.

Ранее на слушаниях в Конгрессе главе Пентагона был задан вопрос о последствиях применения в космосе якобы разрабатываемого Россией противоспутникового оружия, на что Ллойд Остин ответил, что это приведет к «разрушительным последствиям» для американских спутников. Теперь он должен предоставить более развернутый доклад.

США очень сильно боятся лишиться своей спутниковой системы, поскольку на нее завязаны все боевые возможности американских вооруженных сил. Лишиться спутников — значит лишиться превосходства на поле боя, а этого американцы допустить не могут, ведь воевать по старинке они уже разучились.

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Ядерный щит
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