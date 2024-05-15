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ЦАМТО

Lockheed Martin модернизирует дополнительные РСЗО M270 СВ США

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Источник изображения: Фото: news.lockheedmartin.com

ЦАМТО, 14 мая. Корпорация Lockheed Martin 8 мая объявила о подписании с командованием СВ США контракта на восстановление и модернизацию дополнительных РСЗО M270 до конфигурации M270A2.

Стоимость контракта составляет 451 млн. долл. Как планируется, корпорация выполнит восстановление и модернизацию РСЗО как для СВ США, так для иностранных партнеров.

Модернизация включает полный капитальный ремонт с установкой нового двигателя, оснащение улучшенной унифицированной с HIMARS бронированной кабиной и новой единой системой управления огнем (CFCS), которая обеспечит совместимость с состоящими на вооружении и перспективными боеприпасами семейства MFOM (MLRS Family of Munitions).

Справочно:

Модернизация связана, в том числе, и с тем, что пуск РС увеличенной дальности ER GMLRS (Extended Range Guided MLRS) и ОТР PrSM (Precision Strike Missile) может осуществляться только с применением пусковых установок M270A2 и HIMARS.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 года Сухопутные войска США сообщили о намерении увеличить парк реактивных систем залпового огня в контексте усиления возможностей по ведению боевых действий против равного противника. Планы предусматривают закупку до 343 новых пусковых установок M142 HIMARS, а также модернизацию до стандарта M270A2 всех 225 состоящих на вооружении пусковых установок MLRS M270A1 и 160 находящихся на хранении M270A0, ранее предназначавшихся для демилитаризации.

Работы позволят продлить срок их эксплуатации до 2050 года за счет решения проблем устаревания, модернизации артиллерийской части, двигателя, трансмиссии, а также установки улучшенной бронированной кабины и системы управления огнем.

Первый контракт стоимостью 362,741 млн. долл. на модернизацию 50 пусковых установок РСЗО M270A0 был подписан с Lockheed Martin в апреле 2019 года. Впоследствии были заключены дополнительные соглашения на выполнение работ по модернизации.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
GMLRS
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
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