Более 15 кораблей отрабатывают на учениях борьбу с беспилотниками

Отряд кораблей Тихоокеанского флота во время возвращения после совместного патрулирования с ВМС КНР.

Российские корабли на учениях в море отрабатывают борьбу с беспилотниками

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Более 15 боевых кораблей и катеров Тихоокеанского флота вышли в море на учение, планируется в том числе отработка действий по борьбе с морскими и воздушными беспилотниками, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Более 15 боевых кораблей и катеров Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли в море из Владивостока для участия в плановом межведомственном учении по защите и обороне пунктов базирования и морских коммуникаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе одного из эпизодов учения будут отработаны тренировки по борьбе с безэкипажными катерами и БПЛА условного противника. Экипажи кораблей выполнят учебно-боевые стрельбы по целям, имитирующим малоразмерные надводные и воздушные объекты.

При выходе из пунктов базирования личный состав кораблей уже провёл экстренную подготовку к бою и походу, а также выполнил действия по маскировке отхода от пирсовой зоны с применением дымовых завес.

"Мероприятия боевой подготовки в море проходят в соответствии с планом межведомственного учения", - уточнили в пресс-службе.