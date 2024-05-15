Aydınlık: Си разбил мечты Украины и Запада – их проблемы Китай решать не будет

Си Цзиньпин не пошел на уступки. Ожидания Макрона и фон дер Ляйен, которые надеялись, что китайский лидер решит их проблемы на Украине, не оправдались, пишет Aydınlık. По мнению автора статьи, ЕС нельзя ухудшать отношения с Поднебесной: он уже потерял Россию, в которой остро нуждается, а разрыв связей с КНР обернется катастрофой.

После европейского турне председателя КНР Си Цзиньпина аналитики, особенно по поводу его визита в Париж, говорили, что китайский лидер не пошел ни на какие стратегические уступки, а ожидания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона не оправдались. Причем на эту встречу Макрон также позвал канцлера Германии Олафа Шольца, однако немецкий политик отклонил приглашение.

"Си Цзиньпин покинул Францию во вторник, 7 мая, после двухдневного визита, в ходе которого он не предложил никаких существенных уступок в торговле или внешней политике, несмотря на то что Макрон оказывал давление на него в вопросе китайской экономики и конфликта на Украине", – сообщило Reuters. Агентство разместило заголовок "Эммануэль Макрон ягненком и сыром пытался очаровать Си Цзиньпина в Пиренеях" и обратило внимание на провал французского лидера. Статья Филиппа Розенталя (Philippe Rosenthal) в Observateur Continental называется так: "Как Си Цзиньпин разрушил мечты Запада?"

Отношения Китая и Франции всегда были зигзагообразными

В 1964 году, в период правления де Голля, Франция стала первой европейской страной, установившей дипломатические отношения с Китаем. Если не считать социал-демократа Миттерана, находившегося у власти в 1980-е годы, Франция, от де Голля до Жака Ширака, проводила более независимую политику по отношению к США. В разделе "Новые балансы в мире" Белой книги (доктрины по вопросам обороны и национальной безопасности), разработанной во времена Ширака, отмечалось, что "подъем азиатских стран достигнет потенциала политического влияния не только с ростом производства и торговли, но и в то же время с продвижением по пути укрепления их инвестиционного и восстановительного потенциалов в мировом масштабе".

Франция при Саркози, вернувшаяся в НАТО, и президенте Олланде хотя и придерживалась проамериканской линии, но все же старалась сохранять хорошие отношения с Поднебесной. Во время визита Си Цзиньпина во Францию в 2014 году Олланд заявил: "Признание Китая означало предпочтение диалога конфликту и преодоление конфронтации между нами. Признание Китая означало выбор будущего". Министр иностранных дел Франции Фабиус (Fabius) отметил: "Мы по своей природе должны развернуться к Китаю, Индии и Бразилии".

Действительно, в 2000-х годах КНР становится мировым центром притяжения в экономическом отношении. За ним Россия решительно выходит на мировую арену в энергетической и военной сферах. Так начинает формироваться новый мир. В период правления Макрона у Парижа с Москвой и Пекином также существовали дружественные отношения, основанные в большей мере на торговле. После того как США привели к власти на Украине неонацистов в 2014 году, а Россия присоединила Крым в качестве автономного региона и начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году, в мире началась новая эра. Макрон, хотя и выступал изначально вместе с Германией за урегулирование проблемы дипломатическим путем, по сути последовал за Америкой, присоединился к санкциям и поднял флаг враждебности к России в Европе.

Сегодня проигрывающий на Украине Запад хочет, чтобы Китай, которого они считают другом России, прекратил спецоперацию и усадил стороны конфликта за стол переговоров.

Разбитые мечты Украины и Запада

На трехсторонней встрече с Си Цзиньпином в Париже Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен призвали Китай использовать свое влияние на Россию и оказать давление на нее, заставить прекратить спецоперацию на Украине. Когда Макрон поднял этот вопрос в совместном заявлении для прессы, Си Цзиньпин, ссылаясь на неоднократную критику китайско-российских отношений со стороны Запада, отметил: "Мы выступаем против использования кризиса на Украине для перекладывания ответственности на других, очернения третьих стран и провоцирования новой холодной войны". Оценивая это обстоятельство в Observateur Continental, Филипп Розенталь написал: "Китайский лидер по итогам своего визита во Францию стал выигравшей стороной и, укрепив свой имидж мирового лидера, также выявил слабость западных политиков, которые хотят от него решения своих проблем".

В торговых отношениях споры не были разрешены

В ходе переговоров Урсулы фон дер Ляйен и Макрона с китайским лидером обсуждались торговые отношения, украинский конфликт и давление на Россию. Европейцы говорили о серьезном торговом дисбалансе с КНР, выразили обеспокоенность по поводу притока электромобилей из Китая и того, что государственные субсидии китайским производителям электрокаров приводят к "перепроизводству" и "несправедливой конкуренции". В этой связи в сентябре прошлого года Еврокомиссия по предложению Франции начала расследование в отношении субсидий Китая на производство электромобилей. Германия же не заняла какой-либо позиции в этом вопросе, опасаясь ответных мер со стороны Пекина за проданные в КНР автомобили.

Си Цзиньпин отверг эти обвинения и заявил, что проблемы избыточных мощностей в Китае не существует ни с точки зрения сравнительных преимуществ, ни с точки зрения глобального спроса. Китайский лидер осознает, что в процессах принятия решений, как видно на примере Франции и Германии, европейские государства занимают разные позиции, и в очередной раз убедился в том, что в двусторонних вопросах легче иметь дело напрямую со странами-членами, чем с Евросоюзом.

Французские и китайские компании подписали ряд соглашений в сфере энергетики, финансов и транспорта, однако большинство из них представляют собой не что иное, как меморандумы о взаимопонимании для начала сотрудничества или перезапуска заброшенных совместных проектов. Еще одним итогом стало возникновение консенсуса относительно вклада растущего числа китайских туристов в развитие культурного сектора Европы на фоне их возвращения в Париж, Берлин, Рим.

Си Цзиньпин поддержал риторику Макрона о "стратегической автономии"

Китай осознает, что, если Трамп вернется в Белый дом в 2024 году, Европа испытает шок. Это в то же время будет означать провал попыток администрации Байдена настроить Европу против Китая. Поэтому Си Цзиньпин сделал заявление в поддержку риторики Макрона о "стратегической автономии".

Евросоюзу нужна как Россия, так и Китай. Сегодня после потери Москвы Брюссель не может позволить себе потерять и Пекин. В статье под названием "Взгляд из Китая на визит Си Цзиньпина в Европу", опубликованной на сайте lesakerfrancophone.fr авторами Цзян Цзян (Jiang Jiang) и Жэнь Кэ (Ren Ke), отмечается: "Это позволит европейцам, в том числе во Франции, отойти от проамериканского политического курса и вернуться на путь прагматизма. Поэтому я сохраняю осторожный оптимизм в отношении будущего взаимодействия Китая и Европы".

Автор: Али Рыза Ташделен (Ali Rıza Taşdelen)